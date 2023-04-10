國道客運滿載44乘客追撞大貨車　1女下巴撞壞...現場驚悚畫面曝

▲營業大客車滿載44名乘客追撞前方大貨車。（圖／國道公路警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

37歲高姓男子今日清晨駕駛營業大客車載滿44名乘客，行經國1北向45公里，疑因未注車前狀況追撞前方大貨車，造成駕駛高男腳部受傷乘客賴姓女子下巴擦傷，大客車車頭毀損，2駕駛未酒駕，但這起事故佔用3車道也造成車流回堵約1公里，詳細肇事原因正由警方調查中。

▲▼大貨車輕微受損，但大客車車頭破裂毀損嚴重，所幸僅2人輕傷。（圖／國道公路警察局提供）

警方調查，今日5時49分許國道1號北向45公里，發生大客車追撞大貨車故，由高姓男子駕駛國道客運滿載44名乘客，行經該處時，疑似未注意車前狀況追撞由45歲賴姓男子駕駛的營業大貨車。大客車高姓駕駛脚部受傷(無大礙未送醫)，賴姓女乘客下巴輕微受傷，雙方駕駛酒測值均為0mg/L。

國道警方獲報後立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車前往。現場為4車道(含1輔助車道)+開放外側路肩，車禍事故占用外側車道及外側路肩，後方回堵約1公里，現場於6時24分排除恢復通車。國道警方呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方，動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。