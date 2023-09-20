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白沙屯拱天宮宮慶　台鐵加開12班次「連11天每日增停加掛15列車」

▲▼台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵）

▲配合白沙屯拱天宮活動，台鐵將加開區間快車。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

慶祝建廟160周年，白沙屯拱天宮將在中秋連假期間包括9月29日、30日及10月1日連3天辦理宮慶活動，並邀請五大國寶級傳統藝文團體演出，預期將吸引大批民眾朝聖，因應旅客需求，台鐵局宣布，9月21日至10月1日等11天期間，將每天增停、加掛車廂共15列次，另加開12列車。

台鐵局表示，為白沙屯拱天宮160週年宮慶疏運旅客需要，計畫於112年9月21日至10月1日以加掛車廂、加開列車、及對號列車增停白沙屯站等方式，提供更好的疏運服務。

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根據規劃，9月21日至10月1日期間，將每日增停對號列車5列次、原4輛編組加長為8輛編組10列次，及9月24日、29日及30日加開竹北=台中及湖口=台中間EMU900型區間快車往返各1列次，合計12列次。

▲▼台鐵局配合112年白沙屯拱天宮宮慶加開班次時刻表。（圖／台鐵）

▲台鐵局配合112年白沙屯拱天宮宮慶加開班次時刻表。（圖／台鐵）

其中加開和增停班次包括2052次台中=竹北區間快車、2054次台中=湖口區間快車、510次新左營=七堵莒光號、516次高雄=七堵莒光號、554次潮州=花蓮莒光號、2051次湖口=台中區間快車、2053次竹北=台中區間快車、521次七堵=潮州莒光號、653次台東=彰化莒光號。

台鐵局指出，台鐵也將備妥預備編組，視當天現場疏運狀況機動加開列車或延長行駛，滿足旅客乘車需求。

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