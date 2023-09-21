2023國際失智症月創「憶」發想　「藝」起分享 vuvu才藝達人秀

▲屏基21日在三地門鄉多功能體育館舉辦創vuvu才藝達人秀活動 。（圖／屏東基督教醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

逢國際失智症月，屏東基督教醫院今(21)日在三地門鄉多功能體育館舉辦創「憶」發想「藝」起分享vuvu才藝達人秀活動，吸引來自三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉十多個社區據點、文化健康站、樂智服務據點近200位長者組隊參加，展現失智、失能、高齡者自身能力，藉此找回成就與尊嚴。

這是屏基第5年辦理國際失智症月活動，也是原鄉各類長期照顧服務據點一年一度的盛會，屏基醫療財團法人執行長余廣亮表示，屏基自2015年開始在三地門鄉推展失智症照護，初期從提供民眾失智症衛教資訊，幫助長輩及早預防失智症；「基層醫療網專業培訓」讓基層醫護人員接受失智症相關訓練，由其擔任及早發現及預防失智症的守門人，連結醫療資源；提供罹患失智症長輩多元整合式居家及社區照顧服務據點；到架構「失智友善社區」網絡，讓失智長輩及家屬安心走出家門、走入社區。

屏基企劃組護理師莊玉美表示，經過這些年的努力，他明顯感受到部落族人從原先不知道什麼是失智症到現在會主動通報疑似個案、尋求協助，甚至能正確地與失智症者互動。

91歲呂來謀演示日漸失傳的傳統竹編技藝，希望藉由這次的活動，將長輩的傳統技藝留存記錄，可供後代紀念。75歲范富源用口琴吹奏2隻老虎、白牡丹、珍重再見、平安夜、原住民古謠、巴拉林組曲。79歲呂科傳以簡單的工具表演魔術加上有趣帶點滑稽的神情及動作，逗得大家開懷大笑。現場另有團體表演。

現場還展示由屏基員工集思廣益設計發想的創意教具教材，像是將骰子的數字換成徒手運動由長輩投擲進行上下肢伸展及肌力訓練；仿日本綜藝節目的電電樂，訓練長輩手眼協調；仿撲克牌心臟病的玩法，將長輩熟悉的物件做成卡片，讓三至五位長輩一起玩，訓練長輩的反應能力及辨識能力，這些益智教材未來將運用在各長照服務據點讓長輩動腦也動手。



世界衛生組織「全球失智症行動計畫」將「失智者的人權」列為首項基本準則；在國際失智症月，屏基呼籲社會大眾重視失智症之預防、治療及照護，也藉由多元活動增進對失智症的認識及理解，使失智症患者能擁有一樣的機會參與社會活動享有基本人權。