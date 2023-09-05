全球每3秒多1名失智患！注意10大警訊　醫曝趨吉避兇秘訣

▲▼玉里醫院辦理一系列衛教課程，讓民眾對失智症更加認識，營造更加友善的社區。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

我國已於1993年成為高齡化社會，2018年轉為高齡社會，根據2022年內政部的統計數字，國發會推估我國將於2025年邁入超高齡社會，屆時老年人口將大於20%。隨著人口老化現象的加劇，失智症是當今社會一個日益嚴重的健康議題。

據統計，2017年全球失智人口近5千萬人，到了2050年人數將高達1億3150萬人，根據世界衛生組織2018年估計，全球平均每3秒鐘就新增1名失智症患者。為了提高公眾對失智症的認識，並幫助大家預防這一疾病，衛生福利部玉里醫院特別配合富里鄉農會辦理一系列衛教課程，讓民眾可以對這個疾病更加認識，營造對失智患者更加友善的社區。

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玉里醫院護理師葉淑華分享一名個案，李阿姨年近80歲的母親，從原本擅長做家事到逐漸忘記身邊的人事物，甚至忘了自己是誰，當家人發覺事態嚴重前去求診，才被診斷出罹患退化性失智症，而且已是晚期，現在只能依靠家人加強照護，葉護理師在得知李阿姨母親的情況後，便積極協助轉介相關照顧資源，幫助她們一家，如今李阿姨一邊學習照護方法一邊照顧母親，而其他兄弟姊妹也一起分攤照顧，使得母親的病情慢慢趨於穩定沒有持續惡化。

玉里醫院護理師葉淑華指出，民眾首先需要認識失智症十大警訊：包括記憶力衰退、解決問題能力下降、對原本的事務無法處理、對時間地點感到混淆、理解力下降、言語及書寫困難、東西擺放錯亂無法找回、判斷能力下降、對社交活動失去興趣及情緒和個性上的改變。民眾能對失智症狀越熟悉，才能越早發現失智患者。

而如何預防失智症，葉淑華護理師也為民眾介紹一些趨吉避兇的方法。

趨吉的方面， 包括要運動、要參與、要動腦、保持健康飲食習慣。平日要均衡攝取蔬菜、水果、全穀物和健康蛋白質，以及適量攝取Omega-3脂肪酸，例如魚類、堅果和橄欖油，都對大腦健康有益。除了調整飲食與運動等生活方式外，挑戰大腦也是非常重要的一環。持續刺激大腦，例如閱讀、學習新技能、解決難題，並積極參加社交活動，可以保持大腦的活躍性，增強神經網絡，從而減少失智症的風險。

而避凶的方面，葉淑華護理師建議不菸、不酒、不偏食及遠離心血管疾病和憂鬱。一方面遠離菸酒， 一方面控制慢性疾病，積極管理高血壓、糖尿病和高血脂等慢性疾病，與醫生密切合作，並遵從治療計劃，降低失智症風險。此外，保持良好的社交聯繫也對預防失智症至關重要。多與家人、朋友和社區保持互動，建立良好的人際關係，可以減少壓力、提高心理健康，讓我們面對壓力時可以找到自己壓力管理與因應方式，注意自己的情緒，若有需要，可尋求心理健康專業人員的協助，這樣也可以減少失智症的風險。