指示業者「進口蛋標台灣」　農業部坦承督導不周致歉

▲台中液蛋業者稱中央畜產會指示把進口液蛋標示國產。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

台中市政府昨查獲2家替農業部代工的液蛋製造廠，自6月起將土耳其或巴西進口蛋製成冷凍殺菌液蛋，產地改標為台灣，業者供稱是中央畜產會指示，到7月底才將產地改回來源進口國。農業部回應，畜產會在雞蛋變成冷凍液蛋的「實質轉型」與食藥署的認定有誤差，農業部坦承監督不周，向社會大眾致歉，也會輔導業者正確標示。

台中市衛生局昨指出，業者供稱，接獲農業部中央畜產會指示，將產地標示為台灣，到7月底才將產地改回來源進口國，有假冒產地之嫌，涉犯食安法第15條第1項第7款規定涉及刑責，全案已移送檢調偵辦，將進一步釐清涉嫌假冒產地的產品數量及流向。

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進口液蛋產地改標成台灣，再度引發外界議論。國民黨議員許巧芯在臉書痛批，巴西蛋跟台灣蛋混在一起，違反食安法的行為，原來不是因為廠商惡劣，而是農業部的指示，「混蛋就是農業部」。國民黨立委參選人羅智強也表示，今天將到北檢告發前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢教唆犯罪。

農業部說明，「食安法」及衛福部於2019年11月7日發布訂定「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」等相關法規，液蛋產品應標示 「原產地（國）」及有效日期。但中央畜產會委託業者代工部，原以為可依照「進口貨物原產地認定標準」第7條第1項第1款規定，原材料經加工或製造後所產生之貨物與原材料歸屬之海關進口稅則前六位碼號列相異者，可認定為實質轉型，因此使業者將產地標示為台灣。

農業部說，直到7月間向衛福部確認，才知應標示原產地才正確，畜產會獲知後即通知業者此後應以原產地標示。

農業部表示，對中央畜產會因其對標示方式認知誤解所生爭議，農業部有監督失周之處，向社會大眾表示歉意，也將督促畜產會後續應加強輔導業者正確標示。

農業部強調，媒體所報導的液蛋是未依照相關標示規定而標示產地錯誤，但皆在有效期限內，且全數均存於倉儲，沒有流入國內市場，畜產會將請加工業者更正目前庫存的產地標示。