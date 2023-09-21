　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴投書《今日美國》　籲阻2758決議遭曲解

▲▼副總統賴清德出使巴拉圭訪團抵達紐約，出席僑宴 ，駐美代表蕭美琴致詞。（圖／總統府提供）

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

第78屆聯合國大會總辯論18日在紐約展開，友邦瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉敦促聯合國體系接納台灣。駐美代表蕭美琴近日投書外媒《今日美國》（USA TODAY），她表示，聯合國應儘速停止曲解聯大第2758號決議，此舉不僅有害其法治，更讓台灣人民無法發聲，聯合國應銘記其應由所有人民治理，而非淪為威權政權工具。

《今日美國》9月20日以「停止跟隨中國，聯合國應由人民而非威權政權治理」為題，刊登蕭美琴有關我參與聯合國案專文，強調聯合國須對民主台灣敞開大門。

蕭美琴於投書中指出，台灣已轉型為充滿活力的民主社會，成為全球公衛領域領導者，以及關鍵供應鏈上的重要經濟體，然而，台灣仍持續努力在國際舞台上爭取一席之地。

蕭美琴表示，中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，阻止台灣參與聯合國，但該決議從未提到台灣，更未要求將台灣排除在聯合國之外，另今年8月時「中美洲議會」不當援引該決議，決定以中國取代台灣成為永久觀察員，凸顯北京在拉丁美洲影響力不斷增強。

蕭美琴表示，COVID-19疫情凸顯「世界衛生組織」（WHO）應更具包容性，然而在中國政治干預下，台灣的專家持續被禁止參加年度「世界衛生大會」與WHO相關會議，此外，中國還在聯合國捏造對台灣主權主張，甚至連台灣記者與遊客都無法進入聯合國機構。

蕭美琴說明，聯合國應儘速停止曲解聯大第2758號決議，此舉不僅有害其法治，更讓台灣人民無法發聲，聯合國應銘記其應由所有人民治理，而非淪為威權政權工具，正如其憲章序言所揭櫫的：「我聯合國人民同茲決心⋯⋯重申對基本人權之信念」。

此外，蕭美琴也指出，感謝美國支持台灣有意義地參與聯合國，如美國聯邦眾議院今夏通過《台灣國際團結法》支持台灣參與國際社會，另G7外長9月18日在紐約也發布聲明，呼籲支持台灣參與國際，並強調台海和平穩定之重要性；作為世界良善的力量，台灣已準備好貢獻國際社會，希望聯合國及其他國際組織能盡快修正政策，提供台灣人民平等參與的機會。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
李昂再點蔣萬安！「給我們博愛座的使用方式」
6萬通電話「訂名店蛋黃酥」！　1500顆鋪地超狂畫面曝
快訊／簽投降承諾書宣誓效忠　陸軍上校淪共諜判7年半
三大電信iPhone 15首賣優惠全出爐！　最高折3萬500
川普長子發文宣布「父親過世」　發言人急回應
快訊／「德東飆車王」撞死人嗆：重判就安樂死！　判決出爐
iPhone 15 Pro Max有多輕？　她拿實機自拍：超

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院衛環會召委擬禮讓民眾黨吳欣盈　曾銘宗：藍白合會水到渠成

沒看過這麼扯的採購、產地亂標　館長怒：民進黨、陳吉仲要抓去關

不跟進全額補助長者健保費？　賴清德：優先幫助「無力繳納者」

侯友宜訪美前跟韓國瑜吃牛肉麵　不打分數「持續深化台美關係」

美議員批「九二共識」像過期牛奶？ 　侯友宜否認：都問台海安全

知名作家李昂再點名蔣萬安！　強調目的為討論「博愛座如何使用」

陳吉仲下台「蔡英文被打殘了」？郭正亮驚曝：畜產會恐有大內幕

列舉民進黨執政缺失！　黃健庭籲藍委為2024扮「攻擊手」角色

蕭美琴籲勿曲解2758號決議　賴清德肯定：替台灣發聲

侯友宜訪美「連番開紅」！　美國智庫學者好評一次看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

毛炸！腳踏車空轉往前騎　詭異15秒監視器全錄下

瑞芳「11人遭蜂螫」釀4重傷　2男OHCA警消急扛下山治療

立院衛環會召委擬禮讓民眾黨吳欣盈　曾銘宗：藍白合會水到渠成

沒看過這麼扯的採購、產地亂標　館長怒：民進黨、陳吉仲要抓去關

不跟進全額補助長者健保費？　賴清德：優先幫助「無力繳納者」

侯友宜訪美前跟韓國瑜吃牛肉麵　不打分數「持續深化台美關係」

美議員批「九二共識」像過期牛奶？ 　侯友宜否認：都問台海安全

知名作家李昂再點名蔣萬安！　強調目的為討論「博愛座如何使用」

陳吉仲下台「蔡英文被打殘了」？郭正亮驚曝：畜產會恐有大內幕

列舉民進黨執政缺失！　黃健庭籲藍委為2024扮「攻擊手」角色

蕭美琴籲勿曲解2758號決議　賴清德肯定：替台灣發聲

侯友宜訪美「連番開紅」！　美國智庫學者好評一次看

「中秋連假天氣差」雨區出爐！熱帶低壓成颱風趨勢曝

今夏最甜《我的幸福婚約》第二季製作確定、奇幻浪漫物語大好評

立院衛環會召委擬禮讓民眾黨吳欣盈　曾銘宗：藍白合會水到渠成

許瑋甯整理外公遺物　發現隨身錢包「塞著小紙條」一打開看哭了

妻揪友啪啪10多次　人夫「忍耐2年」1原因仍告贏

台中2蛋商「進口蛋標示台灣蛋」　中檢列他字案調查

新加坡樟宜機場明年起「免帶護照」可通關　旅客靠生物辨識驗身分

45歲酒駕男遭父親禁騎車！他門前怒憤燒車　結果連家裡也燒了

沒看過這麼扯的採購、產地亂標　館長怒：民進黨、陳吉仲要抓去關

不跟進全額補助長者健保費？　賴清德：優先幫助「無力繳納者」

政治熱門新聞

大直25戶昨再下陷　李四川曝原因

柯文哲曝財富不自由10件事：吃冰舔蓋

快訊／北市府再爆人事異動！　觀傳局長被蔣萬安「降等」轉參事

第二波連署站點曝光　郭台銘：將用連署書展示人民對改革的希望

憂「地震頻傳」再次倒塌　大直嚴重受災25戶「9／25起強制拆除」

蕭美琴投書美媒　須迫切阻擋2758決議遭曲解

基泰大直事故工地再次下陷　王鴻薇：初判不影響周邊道路及鄰房

陳吉仲卸任「臉書百字」揭心聲：請繼續支持農業部

蘇煥智願幫郭台銘連署！　現身台北「旗艦店」與郭密會半小時

聯大期間蔡總統蕭美琴齊發聲　籲維護台海穩定

議員批北市觀傳局長留下「三大沉痾」

跟進美「友案外包」　侯友宜矽谷談台科技業轉型：減少依賴大陸

直擊／新北連署站支持者嗨翻！　「台灣人的救星郭台銘」

陳吉仲下台　卡神：愛台就快把不適任的處理掉

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

好味小姐心碎宣布YT、Podcast節目停更

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

Stray Kids出車禍！3成員在車上「急就醫檢查」

威力彩頭獎衝7.2億　3生肖鴻運駕到

最壞身教！土城母子攻擊「公園阿伯」：你先動手的

更多

最夯影音

更多
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚
三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面