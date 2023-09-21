基隆警「公務車當私車」載妻兒！油錢全民買單　警局火速開罰調職

▲基隆警察局傳出有科長把偵防車當成私家車使用。（圖／翻攝Google Maps）

記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導

基隆市警察局二線四星保防科吳姓科長遭人踢爆，私下將偵防車當成私家車使用，違反規定將偵防車開回家，還用來載送妻子、小孩長達5年之久，油資均由全民埋單。對此，基隆警察局20日成立專案小組追查，發現吳員確實有相關違規行為，行政處罰及職務調整已報請警政署核定。

根據「警察機關公務車輛使用管理要點」規定，警局偵防車等相關公務車輛只限勤務使用，不得挪作私用，警員出勤後必須將偵防車開回局內停放，不能私自開回家。吳姓科長遭人向媒體踢爆，他因住家距離基隆市警局僅約700公尺，吳貪圖一時方便、不想走路上下班，竟把偵防車開回家私用。

爆料者指出，吳男不僅違規將偵防車開回家停放，還把車挪做私用，平時用來接送妻子、小孩，由於局內每輛偵防車都配有一張加油卡，油資由政府編列預算支付，吳男私用偵防車行為長達5年，等同油資全民埋單，長期下來「揩走的油資」難以計算。

▲基隆警察局督察長陳啓明表示，吳員確實有公車私用行為。（圖／記者郭世賢翻攝）

針對指控，基隆警察局局長張樹德20日上午召集各幹部，組成專案小組進行追查，發現吳員於15日駕駛偵防車離開本局，將偵防車停在市區內一處民宅前，直到18日才將該車駛返本局，另調閱偵防車的行車紀錄器影像，發現吳員確有載送配偶上班情事。

基隆警察局督察長陳啓明表示，吳員行為已違反「警察機關公務車輛使用管理要點」，公車私用事實明確，嚴重影響警譽，相關「行政處分」及「職務調整」已報請警政署核定，同時全案將依刑法詐欺罪嫌報請基隆地檢署指揮偵辦，持續清查吳員有無其他違法使用公務車輛等不法情事。