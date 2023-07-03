偵防車接送應訊！炎亞綸遭質疑「耍特權」　婦幼隊：奉檢察官指示

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

MeToo狂燒！日前「抖音男神」耀樂指控，16歲時遭炎亞綸強迫性交、偷拍性愛影片，影片更慘遭外流。對此，炎亞綸6月21日無預警闖入耀樂記者會鞠躬道歉，但形象已重創。炎3日上午到台北市婦幼隊接受約談，但乘坐警方偵防車引發「耍特權」質疑，對此，警方回應了。

▲針對炎亞綸坐偵防車到案，台北市婦幼隊偵防組長蘇文紹出面說明 。（圖／記者黃彥傑攝）

由於炎亞綸涉及妨害性自主、兒少性剝削條例，台北市婦幼隊3日上午9時30分約談炎。炎亞綸3日上午9時40分左右在2名律師的陪同下到案說明。

據傳，性愛影片是在台北市士林區拍攝，警方將釐清拍攝影片的過程中是否違反當事人意願，是否有其他人協助拍攝。另外，士林地檢署同步指揮北市婦幼隊警員發動搜索，警方懷疑炎亞綸拍攝未成年性愛影片不只一宗，預計將搜扣平板、筆電、手機等相關3C物品進行過濾，要進一步釐清案情。

▲炎亞綸今現身警局做筆錄。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台北市婦幼隊偵防組長蘇文紹指出，針對今天中午部分媒體質疑，警方使用偵防車接送炎姓藝人接受詢問情節，澄清「我們沒有使用特權」，是奉檢察官指示，合法通知炎姓藝人到本隊說明案情，後續有相關偵查，才會使用偵防車接送。

針對此案，蘇文紹指出有搜索票，但沒有拘票，耀樂已經到案說明，今天主要針對耀樂指控炎的犯罪事證來進行了解，罪名要請示檢查官之後確認做移送。