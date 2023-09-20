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蔬果行老闆娘道歉了！誤賣「毒地瓜」被罵翻：用GPT寫的？

記者柯振中／綜合報導

台北市松山區20日發生毒地瓜誤售事件，所幸購買的顧客目前已被找到，並沒有發生任何意外。對此，老闆娘晚間在臉書社團發布貼文，向社團成員們致歉，沒想到貼文曝光後成員們並不領情，反而砲轟文章格式「像是ChatGPT寫出來的」。

該蔬果店的老闆娘晚間在臉書社團「民生社區大小事」發布貼文，向社區的民眾致歉，同時還原了事件經過，因為傍晚交班的時候，員工不慎將浸泡毒藥的地瓜放到銷售台，導致有顧客買走，他們發現狀況以後立即報警，並且通知相關社團，希望能夠盡速找到受害者。

▲▼民眾買到摻有老鼠藥的地瓜。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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▲▼民眾買到摻有老鼠藥的地瓜。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼民眾買到摻有老鼠藥的地瓜。（圖／記者黃宥寧翻攝）

所幸經過尋找，老闆娘立即找到顧客，成功追回了唯一一包毒地瓜，因為事情相當嚴重，店家有不可推卸的責任，接下來將採3項措施，避免類似事件再度發生。

第一項措施為「加強交班流程」：我們將提高員工之間的交班流程，確保每一位員工都能仔細檢查並確保銷售台上的每一樣商品都是安全的。

第二項措施為「取消毒物的使用」：我們會取消任何可能對產品安全構成威脅的方式，絕對不會再使用任何有害物質。

第三項措施為「安全檢查」：我們將定期進行水果和其他商品的安全檢查，確保所有商品都符合嚴格的品質標準。

不過，貼文曝光後，不少當地民眾並不買單，砲轟店家的道歉沒有誠意，更是開口質疑「文章像是ChatGPT寫出來的」，對於老闆娘的致歉毫不領情。

 

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