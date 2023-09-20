故宮參觀破百萬人次！日本遊客「第3次來」　白晝之夜開放免費參觀

▲故宮北院參觀人次破百萬！副院長余佩瑾(中)與第100萬及前後5組幸運觀眾合影。（圖／故宮提供）



記者林育綾／台北報導

繼今年4月29日突破疫情以來最低參觀人次41萬6,836人，國立故宮博物院北部院區今（9/20）日突破百萬參觀人次，故宮副院長余佩瑾與吉祥物小翠歡喜迎接「故宮北院百萬之星」。其中第100萬名幸運觀眾是來自日本的小澤夫妻與女兒，他表示自己是「第3次來到故宮」，太太、女兒則是第一次來。

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▲故宮北院參觀人次破百萬！其中第100萬名幸運觀眾是來自日本的小澤夫妻及女兒。（圖／故宮提供）

故宮今（20）日迎接「故宮北院百萬之星」，致贈第100萬及前後5名幸運觀眾紀念禮品。其中第100萬名幸運觀眾是來自日本的小澤夫妻及女兒。小澤先生表示，自己是第3次來到故宮，太太、女兒則是第一次來，對於成為「百萬之星」感到相當開心，此行最期待看到人氣國寶翠玉白菜、肉形石及仕女俑，也感謝故宮精心安排。

▲故宮國內外遊客人數正持續成長中，預估全年有望突破120萬參觀人次。（圖／故宮提供）

故宮說明，7、8月適逢暑假國旅旺季，加上國際旅客穩定回流，北院7月參觀人次13萬7,895人，8月參觀人次14萬3,101人，相較去年同期倍增成長。

國際旅客中目前仍以韓國客最多，日本客居次。故宮北院睽違3年重返百萬參觀人次，顯示國內外遊客人數正持續成長中，預估全年有望突破120萬參觀人次。

故宮表示，疫後力拚文化產業復甦，以「專業服務、開放多元、友善共融、永續發展」作為四大願景，全方位提升研究、典藏、展示、教育、公共服務等面向，透過推出亮點特展、教育活動、數位互動、聯名行銷等多元管道，兼顧博物館發展的「質」與「量」，持續面對大眾，把故宮行銷出去。

為了吸引國內外觀眾造訪，故宮北院9月底至12月陸續推出「愛硯成痴」、「無界之涯—從海出發探索十六世紀東西文化交流」、「古代青銅兵器」特展。隨著中秋連假將至，故宮亦聯手知名廠商，推出哈根達斯冰淇淋月餅、大苑子荔枝玫瑰蝴蝶酥、CITY PRIMA精品咖啡等應景聯名商品，9月29日中秋節當天並且安排「玉兔燈盒DIY」活動，以及世紀當代舞團《中秋夜宴》的舞蹈表演。

▲故宮北院響應「2023台北白晝之夜」，首度推出親子夜宿教育活動。（圖／故宮提供）

10月國慶連假期間，故宮北院響應「2023台北白晝之夜」，10月7日週六17:00-21:00開放免費參觀，晚間18:30有明華園子團「風神寶寶兒童劇團」演出的精湛戲劇《我的風神寶寶與風神寶寶》。另首度推出「來去故宮住一晚」親子夜宿活動，包含明星文物捏塑DIY、晚間點心、夜探國寶、夜宿故宮、士林在地早餐與警犬日巡故宮等，活動今日開放報名隨即秒殺，引起粉絲熱烈迴響。

配合國際郵輪團旅客到訪，故宮北院新增週一開館日包括：10月9日、10月16日、10月23日、10月30日、11月6日、12月4日。其中9月27日世界觀光日、10月10日國慶日「免費參觀」，邀請國內外旅客光臨。