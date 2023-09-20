　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被指建商市長！竹市府還原3都更爭議　嗆林智堅「擋寡婦樓8年」

▲▼新竹市政府自辦重劃案記者會。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲新竹市秘書長張治祥親上火線說明3件都更案爭議。（翻攝新竹市政府臉書，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安繼豪宅、豪車爭議後再陷入都更風波，有民代、民嘴質疑，3件都更案可能與特定建商相關。市府秘書長張治祥則在下午召開記者會說明。

秘書長張治祥說，寡婦樓(國有土地為主的公辦都更案)在104年由國防部委託內政部做招商進行公辦都更，得標者是理銘開發，所謂「百億都更開發」案中，國防部可以拿到93%、134億以上的金額，理銘預計可拿到8.3億，其他還有國有財產署7千多萬。

她還原寡婦樓的爭議過程，其中最大的爭議是「位置」，中間還包括了寡婦樓被拆掉。但其實寡婦樓在103年被拆前，就沒有被認定文資身分，但因為有些團體認為寡婦樓應該屬於文資，才又提出申覆。

▲▼新竹市政府自辦重劃案記者會。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲▼竹市府拿出寡婦樓審議時程，澄清該案一直在進行中。

▲▼新竹市政府自辦重劃案記者會。（圖／翻攝高虹安臉書）

「所以這個案子到底擋了什麼？前面這一段時間到底擋了什麼…正常程序不都在走嘛，為什麼現在各界要亂講說林智堅市長費盡苦心來擋這個案子?」張治祥澄清，外界一直在說「林智堅市長任內管控了8年不讓這個案子過」，其實是因為文資爭議，但這個案子在103年，寡婦樓就已經不被認定為文資，可是在105年環評就已經開始進行了，接下來的都更程序就是111年9月綠資源審議通過。

▲▼新竹市政府自辦重劃案記者會。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲張治祥說，目前進行的3件都更都是依法進行。

「可以這樣隨便擋人家的嗎？」張治祥說，後續的審議都是經由正常程序，現在不過小組會議開了3次，反問「你說我們是要加速進行，每2個月開一次會，為民服務不行啊，到底哪裡過了，這個都市更新案到現在為止，到底哪裡通過了？」

▲▼新竹市政府自辦重劃案記者會。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲張治祥說，水源重劃案卡關了20年，但同樣背景的另一個都更按卻早在進行，這之間到底有沒有貓膩才值得聯想。

另一個民主路的協議合建都更案，則是一個全部都是私有土地、且100%地主都達成協議的一個協議合建案，所以市府只要審都市更新事業計畫、要怎麼蓋、要爭取多少容積，到這裡而已，這就是一個100%私有地主都達成協議，同意辦合建重新改建的一個案子，「你政府是還要給他拖多久？」

張治祥說，高虹安才上任多久，她對這業務根本不熟悉，也沒能力把手伸進去，並以主席的身分承諾，絕對嚴格把關，不只會維護國防部的權利，開發者的權益也要做一個平衡，因為國防部要分93%，這絕對是全民的資產，在權益分配上，絕對不會讓各位有所質疑跟擔心。

▲▼新竹市政府自辦重劃案記者會。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲張治祥遺憾的表示，林前市長的「公辦市地重劃白皮書」並沒有大力執行。

張治祥說，自己很佩服林市長推動的「公辦市地重劃白皮書」，但是非常遺憾，她舉水源自辦重劃案為例，從民國96年開始，這塊都更籌畫了將近20年，105年林前市府核准通過，109年、林市長第二任，這個都更重劃又被延遲。如果按照名嘴跟民意代表的邏輯，是不是也可以推測當時的市府跟水源自辦重劃談條件談不攏？然後這時候你就不讓他過了，你先前先給他過，引他進來，然後你再給他封殺說等一下等等我的都市計畫過了之後你再辦。頭前溪都市計畫超過20年了，還在努力中，到底這中間有沒有貓膩？如果各位真要聯想，這才有聯想的空間，且更有趣的是「溪橋自辦重劃農村自辦重劃」一模一樣的狀況，106年竟然核準了。

因此，高市長上任之後，同仁來跟她討論，說這個案子早就核準，但拖了20幾年都沒動靜的。張治祥說，公務人員依法行政，自己看不出有任何理由要卡住這個案子。

▲▼新竹市政府自辦重劃案記者會。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲張治祥說，為了新竹市的發展，已經合法核準的事情，該走下去就繼續走下去，但會嚴格依照程序來審查。

張治祥認為，非都市土地有他可以合法建築的空間，人家要辦農村社區土地重劃，有本事你105、106年就不要給他準啊。但是準了之後又給人家擋下來，那你有本事109年就給它撤銷阿，結果它不但沒撤銷，111年還又開了。

高市長上任後，她們才認為，溪橋案都可以走，為什麼水源案不能走？不是要一致的待遇嗎？張治祥再次強調，「所有的同仁都是依法行政，到目前為止，高市長沒有對這一些任何的都市更新案土地開發案給我們下過任何的指導旗，都是我們跟他報告。」

張治祥態度堅定地說，為了新竹市的發展，已經合法核準的事情，該走下去就繼續走下去，走的過程我們不會放水，所有該照審查的通通會嚴格依照程序來審查。

至於林智堅市長，張治祥也質疑，這幾年，他核準下來的自辦重劃案的面積高達148公頃，公辦重劃只有3.37公頃，自辦是公辦的44倍啊。她不知道為什麼林市長沒有堅持他的重劃白皮書，真的有點可惜。

►「超級世界無敵爛企劃書」曝！新竹市府5點回擊錢康明：主動退群

►跨年晚會「讓Jack處理」　錢康明爆350萬預算真相...6頁企劃書超爛

►縣市合作「行政支持」跨年晚會　新竹市府：毫無打臉高虹安

►「跨年晚會當然無標案」　錢康明再駁徐千晴：李忠庭說他會處理！

►錢康明秀對話！「有沒喬跨年晚會」掃到新竹縣　縣府火速回應了



►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
「進口蛋標台灣」業者稱畜產會指示　農業部回應了
陳吉仲下台綠營整片不捨　他們喊話民進黨：放入不分區第一名
快訊／北市府再爆人事異動！　她被蔣萬安「降等」
快訊／登山團遭群蜂暴螫　2人死亡！
獨／假冒台灣蛋標示曝光！改標業者喊冤：我們敢拒絕農業部嗎
專家曝「2波東北季風」時間點
LINE錢包大改版　超實用新功能曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳吉仲下台綠營整片不捨　他們喊話民進黨：放入不分區第一名

快訊／北市府再爆人事異動！　觀傳局長被蔣萬安「降等」轉參事

被指建商市長！竹市府還原3都更爭議　嗆林智堅「擋寡婦樓8年」

賴清德肯定陳吉仲　侯辦轟「把人民當塑膠」：為謀財害命喝采？

「高虹安的秘寶早能預料」　她憶去年選舉：藍白不用對新竹負責？

東沙島東光醫院空間動線「有點卡」　管碧玲爭取4千萬改造

不滿正式連署首日人員訓練不足　郭台銘：再教育還是有些問題

桃園市府宣布「營養午餐禁用液蛋」　張善政：請家長安心！

黃國昌爆鄭文燦圖利金主　他喊冤發聲明：通盤性政策非個案

業者錯標蛋效期、違規「混蛋」　綠委開砲食藥署：讓人民安心買蛋！

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

橘貓趴腿上！爸雙手擼貓 網見姿勢歪樓：懷疑開車

陳吉仲下台綠營整片不捨　他們喊話民進黨：放入不分區第一名

快訊／北市府再爆人事異動！　觀傳局長被蔣萬安「降等」轉參事

被指建商市長！竹市府還原3都更爭議　嗆林智堅「擋寡婦樓8年」

賴清德肯定陳吉仲　侯辦轟「把人民當塑膠」：為謀財害命喝采？

「高虹安的秘寶早能預料」　她憶去年選舉：藍白不用對新竹負責？

東沙島東光醫院空間動線「有點卡」　管碧玲爭取4千萬改造

不滿正式連署首日人員訓練不足　郭台銘：再教育還是有些問題

桃園市府宣布「營養午餐禁用液蛋」　張善政：請家長安心！

黃國昌爆鄭文燦圖利金主　他喊冤發聲明：通盤性政策非個案

業者錯標蛋效期、違規「混蛋」　綠委開砲食藥署：讓人民安心買蛋！

陳子威看子弟兵林勵　「有能力但要找到球隊定位！」

金管會國會聯絡評鑑13連霸　「13A參事」成推手

2種營養素是「抗壓寶典」　 醫揭維生素C吃法：劑量愈高吸收率反降

包機直飛「東方馬爾地夫」今首航！只要3小時就到　看世界最美海灣

小吃店大門裝捲尺「秒變自動門」！天才設計一票人驚：生活智慧王

首批XBB疫苗明抵台！65歲以上長者9／26優先打「可領500+10劑快篩」

《咒術迴戰》新劇情太震撼？「咒術劇透」關鍵字衝推特第一

全聯食譜平台上線！食材可「一鍵打包」送到家　中秋送200折扣碼

陳吉仲下台綠營整片不捨　他們喊話民進黨：放入不分區第一名

快訊／北市府再爆人事異動！　觀傳局長被蔣萬安「降等」轉參事

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

政治熱門新聞

即／陳吉仲鬆口「我決定請辭」　投下震撼彈

他再曝高虹安核定都更案「搭火箭」

賴清德：陳吉仲辛苦了

陳吉仲上任50天下台！　我國前五名「短命閣員」一次看

陳明文住處、服務處涉違建　嘉義市府回應了

快訊／北市府再爆人事異動！　觀傳局長被蔣萬安「降等」轉參事

國軍特戰化？　她爆體訓內容：長跑10公里、武裝跑步3000公尺

林靜儀：民眾怕被罵1450　不幫農業部澄清

直擊／新北連署站支持者嗨翻！　「台灣人的救星郭台銘」

陳吉仲請辭2次才獲准　媒體人揭原本要演1齣戲

快訊／郭台銘連署首日　台中站跳電10mins

高虹安涉貪遭停黨權！郭台銘也挺不下去　廟前喊14字重話

陳吉仲請辭！屏東雙親不捨

幕後／陳吉仲5度辭官！黨內焦慮變破口　被請辭戲碼加速下台時程

更多熱門

相關新聞

高虹安火速核定房東相關都更案　他點3關鍵時間：赤裸裸利益衝突

高虹安火速核定房東相關都更案　他點3關鍵時間：赤裸裸利益衝突

新竹市長高虹安重啟遭凍結多年的「寡婦樓」都更案，而得標都更案的「高登國際」創辦人正是將豪宅「回建築」租給其男友李忠庭的林美滿。對此，時代力量立委邱顯智20日分析，高虹安與男友李忠庭，除違反公務人員廉政規範，用低於市價的方式承租昌益相關人的豪宅，只要市府有經手昌益任何案子，就是赤裸裸的利益衝突。

寡婦樓都更解凍　市議員：高虹安恐涉貪汙

寡婦樓都更解凍　市議員：高虹安恐涉貪汙

蔡英文：盼各縣市全力推動都更危老

蔡英文：盼各縣市全力推動都更危老

仁愛路整棟「貳樓」因改建將歇業？　業者給答案

仁愛路整棟「貳樓」因改建將歇業？　業者給答案

基泰翻版？粗暴施工嗆住戶「震壞一起都更」　立委批北市包庇建商

基泰翻版？粗暴施工嗆住戶「震壞一起都更」　立委批北市包庇建商

關鍵字：

都更寡婦樓

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

今雨區擴大！　後天起降溫

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

最寵老婆的3大星座男！Top 1寵妻狂人

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面