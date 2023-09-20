被指建商市長！竹市府還原3都更爭議　嗆林智堅「擋寡婦樓8年」

▲新竹市秘書長張治祥親上火線說明3件都更案爭議。（翻攝新竹市政府臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安繼豪宅、豪車爭議後再陷入都更風波，有民代、民嘴質疑，3件都更案可能與特定建商相關。市府秘書長張治祥則在下午召開記者會說明。

秘書長張治祥說，寡婦樓(國有土地為主的公辦都更案)在104年由國防部委託內政部做招商進行公辦都更，得標者是理銘開發，所謂「百億都更開發」案中，國防部可以拿到93%、134億以上的金額，理銘預計可拿到8.3億，其他還有國有財產署7千多萬。

她還原寡婦樓的爭議過程，其中最大的爭議是「位置」，中間還包括了寡婦樓被拆掉。但其實寡婦樓在103年被拆前，就沒有被認定文資身分，但因為有些團體認為寡婦樓應該屬於文資，才又提出申覆。

▲▼竹市府拿出寡婦樓審議時程，澄清該案一直在進行中。

「所以這個案子到底擋了什麼？前面這一段時間到底擋了什麼…正常程序不都在走嘛，為什麼現在各界要亂講說林智堅市長費盡苦心來擋這個案子?」張治祥澄清，外界一直在說「林智堅市長任內管控了8年不讓這個案子過」，其實是因為文資爭議，但這個案子在103年，寡婦樓就已經不被認定為文資，可是在105年環評就已經開始進行了，接下來的都更程序就是111年9月綠資源審議通過。

▲張治祥說，目前進行的3件都更都是依法進行。

「可以這樣隨便擋人家的嗎？」張治祥說，後續的審議都是經由正常程序，現在不過小組會議開了3次，反問「你說我們是要加速進行，每2個月開一次會，為民服務不行啊，到底哪裡過了，這個都市更新案到現在為止，到底哪裡通過了？」

▲張治祥說，水源重劃案卡關了20年，但同樣背景的另一個都更按卻早在進行，這之間到底有沒有貓膩才值得聯想。

另一個民主路的協議合建都更案，則是一個全部都是私有土地、且100%地主都達成協議的一個協議合建案，所以市府只要審都市更新事業計畫、要怎麼蓋、要爭取多少容積，到這裡而已，這就是一個100%私有地主都達成協議，同意辦合建重新改建的一個案子，「你政府是還要給他拖多久？」

張治祥說，高虹安才上任多久，她對這業務根本不熟悉，也沒能力把手伸進去，並以主席的身分承諾，絕對嚴格把關，不只會維護國防部的權利，開發者的權益也要做一個平衡，因為國防部要分93%，這絕對是全民的資產，在權益分配上，絕對不會讓各位有所質疑跟擔心。

▲張治祥遺憾的表示，林前市長的「公辦市地重劃白皮書」並沒有大力執行。

張治祥說，自己很佩服林市長推動的「公辦市地重劃白皮書」，但是非常遺憾，她舉水源自辦重劃案為例，從民國96年開始，這塊都更籌畫了將近20年，105年林前市府核准通過，109年、林市長第二任，這個都更重劃又被延遲。如果按照名嘴跟民意代表的邏輯，是不是也可以推測當時的市府跟水源自辦重劃談條件談不攏？然後這時候你就不讓他過了，你先前先給他過，引他進來，然後你再給他封殺說等一下等等我的都市計畫過了之後你再辦。頭前溪都市計畫超過20年了，還在努力中，到底這中間有沒有貓膩？如果各位真要聯想，這才有聯想的空間，且更有趣的是「溪橋自辦重劃農村自辦重劃」一模一樣的狀況，106年竟然核準了。

因此，高市長上任之後，同仁來跟她討論，說這個案子早就核準，但拖了20幾年都沒動靜的。張治祥說，公務人員依法行政，自己看不出有任何理由要卡住這個案子。

▲張治祥說，為了新竹市的發展，已經合法核準的事情，該走下去就繼續走下去，但會嚴格依照程序來審查。

張治祥認為，非都市土地有他可以合法建築的空間，人家要辦農村社區土地重劃，有本事你105、106年就不要給他準啊。但是準了之後又給人家擋下來，那你有本事109年就給它撤銷阿，結果它不但沒撤銷，111年還又開了。

高市長上任後，她們才認為，溪橋案都可以走，為什麼水源案不能走？不是要一致的待遇嗎？張治祥再次強調，「所有的同仁都是依法行政，到目前為止，高市長沒有對這一些任何的都市更新案土地開發案給我們下過任何的指導旗，都是我們跟他報告。」

張治祥態度堅定地說，為了新竹市的發展，已經合法核準的事情，該走下去就繼續走下去，走的過程我們不會放水，所有該照審查的通通會嚴格依照程序來審查。

至於林智堅市長，張治祥也質疑，這幾年，他核準下來的自辦重劃案的面積高達148公頃，公辦重劃只有3.37公頃，自辦是公辦的44倍啊。她不知道為什麼林市長沒有堅持他的重劃白皮書，真的有點可惜。