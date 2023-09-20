記者游瓊華／台中報導

台中沙路區光華路508號附近17日爆發行車口角，其中一方為陣頭工作人員，疑似不滿另一方行駛跨越雙黃線，雙方在街頭爆發激烈口角。陣頭怒罵對方「是在開三小」，另一方男子的母親護子口氣也不小，先是勸說「少年家不能這麼秋(囂張)！」但母親自己越說越激動，也撂話「你祖媽在七逃的時候，你還不知道在哪裡」！

▲行車糾紛爆口角，婦幫子回嗆陣頭「你祖媽七逃時你不知在哪」。（圖／翻攝社會事影音平台）



整個互嗆過程約莫2分鐘，雙方火氣都不小，但有趣的是，其中一方陣頭不忘展現8+9的溫柔，一邊嗆聲一邊不忘提醒對方，「車來了，進來一點啦！」

台中市清水分局表示，轄區光華派出所線上巡邏網到達現場後，現場未發現有違法及民眾向警方表示要提告或舉發車輛違規之情事，如接獲民眾檢舉違規將依檢舉內容檢視，依法予以舉發開罰。

影片中雙方彼此叫罵互不相讓，其中，陣頭一方有男子還拿出球棒，另一方男子見狀改口道歉「大仔，失禮」，陣頭一方火氣未消，大聲嗆「我不是七逃的很好，但在海口你爸絕對是OK」。此時，被嗆聲男子的母親看對方火氣仍大，反怒罵「少年家不要這樣秋，你祖媽七逃時，你還不知道在哪裡」，之後雙方離開現場，所幸衝突並未擴大。