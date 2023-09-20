快訊／瑞芳登山團遭群蜂暴螫釀2死　3勇消救援也被咬傷送醫

▲新北瑞芳區八分寮多人遭蜂螫，重傷2人宣告不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、黃資真／新北報導

新北市瑞芳區靜安路四段八分寮山區，今（20日）有20人相約前往爬山，中午11時38分許卻在山間遇到暴衝的蜂群螫咬，有4名男子受重傷，但在警消搬運下山途中，有2人失去生命跡象，消防人員雖加快搬運速度，並在傍晚5時20分抵達平地送醫搶救，不幸2人仍宣告不治。

警消說明，20人登山團中有11人（8男3女、年約60歲）遭蜂螫，消防人員獲報後於中午12時13分抵達現場，未受傷與輕傷民眾共16人先行下山，其中7人（4男3女）於下午2時10分抵達登山口，意識清醒分別送往基隆長庚、瑞芳礦工醫院，重傷的4名男性暫時留在原地。

另有11名警消人員攜帶蜂螫醫療包及搬運器材上山救援，於下午1時32分接觸重傷4人，其中1人滑落邊坡約5公尺，當時4人意識皆清楚，惟2人已四肢麻痺無法行走，由擔架搬運下山。

可自行行走的2人於下午4時50分抵達山下，送往部立基隆醫院治療，另外2人則是在途中失去生命跡象，緊急施打靜派注射及腎上腺素，終於在下午5時20分抵達山下，分別送往瑞芳礦工醫院及八堵礦工醫院急救，其中胡男（61歲）和焦男（66歲）2人在稍早均宣告不治；還有3名消防人員在運送途中也遭蜂螫，所幸意識清楚，皆送往基隆長庚就醫。