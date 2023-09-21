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20人瑞芳爬山遭「虎頭蜂狂襲」2死9傷　專家曝4大保命守則

▲▼新北瑞芳區八分寮多人遭蜂螫，其中4人傷勢較為嚴重。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北瑞芳虎頭蜂襲擊登山團2死，新北動保處曝4大保命準則。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北瑞芳20日有一個20人登山團到八分寮步道踏青，不料爬到一半在山間遭遇大量虎頭蜂群螫咬，造成2人送醫不治、9人輕重傷。新北市動保處20日分享山區避免虎頭蜂攻擊的4大守則，包含應穿淺色的長袖衣帽、登山前別擦香水、發現有1、2隻虎頭蜂警戒就要立刻迴避、避免前往人較少的地方。

針對登山團遭虎頭蜂攻擊事件，新北市動保處20日分享4項避免虎頭蜂攻擊的守則，首先虎頭蜂基本不會主動攻擊人，若闖入蜂巢警戒範圍內，發現有1、2隻蜂在警戒，最好以衣服或手肘保護頭部，低身向後退出或乾脆繞道而行，千萬不要因為驚慌而盲目揮手，一旦被虎頭蜂認為「有威脅」恐遭蜂群圍攻

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其次虎頭蜂攻擊時，目標通常會選擇黑色、具絨毛、正在移動的動物，因此人類遭遇虎頭蜂群螫咬時，受傷最嚴重的部位一般都是有頭髮覆蓋、未有遮掩的頭部，民眾登山時應選擇「淺色長袖衣物」，同時戴淺色的帽子保護頭部，避免穿短袖短褲及色彩較鮮豔的服裝。

動保處說，第3點則是虎頭蜂喜歡吸食腐敗的果實汁液及味道濃郁之樹汁，因此民眾登山前千萬別（噴）擦香水，或塗抹氣味濃郁的化妝品與保養品，避免虎頭蜂被氣味吸引跑來覓食。第4點則是在郊區步道健行或爬山時，應盡量在步道上活動，避免前往人較少的地方，像是沒有步道的林區或小徑。

事件發生在20日上午11時許，一名獲救的陳姓團員透露，他們一團20人當天相約到瑞芳八分寮爬山，爬到一半突然有一隻虎頭蜂飛來，其中一名團員遭到螫咬後立即揮舞驅趕，沒想到下一秒蜂群就瞬間暴起襲擊在場的所有人，嚇得大家四處逃竄。

警消表示，20人中有11人（8男3女、年約60歲）遭蜂螫，警消趕到後，讓未受傷、輕傷者共16人先行下山，4名傷勢較為嚴重、無法行動者則留置原地等待救援，增員人力趕到後以擔架搬運下山，不料搬運過程中有2人失去生命跡象，雖然消防人員加快搬運速度、火速將2人送到醫院，最終2人仍傷重不治。

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