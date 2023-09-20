海外耕耘有成利潤分享員工　王鑫基見證東陽企業簽署團體協約

▲東陽實業廠企業工會與東陽實業廠股份有限公司，20日續簽團體協約，台南市勞工局長王鑫基（左1）等人受邀到場見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

東陽實業廠企業工會與東陽實業廠股份有限公司，20日續簽團體協約，現場包括該公司黃丁助助理副總、黃國恭處長等人、工會胡尚禮理事長、洪文財監事會召集人及台南市勞工局長王鑫基、台南市總工會陳水林理事長，受邀到場見證。

東陽公司黃丁助助理副總表示，東陽公司除專注汽車零組件，同時也跨足OEM(組車市場)、AM(售後維修市場)兩大市場，並在主要汽車市場設置25處生產與行銷據點，為全球汽車最專業內外裝部品供應集團。東陽公司透過策略調整產線與產品組合，不斷追求卓越和獲利動能，最近幾個月營收高於旺季，營收屢創新高，對於員工之勞動條件及安全的工作環境，常與工會溝通協商，勞資雙方保持和諧，獎金適度調高，相信在勞資雙方共同努力下調薪的幅度是可以期待的。

東陽工會胡尚禮理事長表示，工會本著會員的權益保障，與資方不斷的溝通協商，而達成本次續簽團體協約內容的共識，工會為會員爭取到的利潤分享有：1、以公司年度定義淨利提撥10％，作為員工績效獎金與年終獎金。2、公司營運狀況正常時，每年度發放中秋節節慶獎金，每人5天全薪。3、年終獎金保障25天。

勞工局長王鑫基代表市長黃偉哲，感謝東陽公司除了照顧本國籍勞工外，也關懷移工，對於社會公益也不遺餘力。王鑫基局長表示，工會的角色除了扮演潤滑劑外，也要扮演黏著劑，將勞資雙方黏牢牢的，感謝東陽工會與東陽公司勞資雙方每年都透過溝通與協商，完成團體協約之簽署。員工是公司的重要資產，而東陽公司能將員工視為家人，願意將利潤與員工分享，將優於法令之利潤分享、團體保險及中秋節獎金發放標準等勞動條件，明訂於團體協約中，保障員工權益，激勵員工更努力於工作，相信東陽公司在勞資雙方共同打拼下，為公司創造出更大的營收利益，公司有獲利，員工也能得到更好的工作報酬，從而達到勞資雙贏的局面。