越南女花15萬偷渡來台打工「屠宰採茶都做過」　逆騎被逮超後悔

▲▼一名越南女子借貸15萬，偷渡來台打工，結果工作一年多，還沒存夠錢就因逆向被逮。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

52歲越南籍陳姓女子在家鄉賺不到錢，想來台灣賺大錢，去年6月借了15萬元，先從越南合法到大陸，再非法偷渡來台打工，過程驚險不斷，心想只要存有百萬元就回家，結果日前因為逆向騎車被警方攔下，她試圖棄車跳跑，跑了50公尺還是被抓到，陳女即將第二度被遣送回國，美夢破滅又氣又惱。

台中市交通大隊第一中隊員警許顯榮及陳尚揚日前上午在大智北街、八德街口，見一部機車違規逆向行駛，立即攔停盤查，女騎士神情緊張，說話結巴，見員警專注操作警用小電腦查對資料時，趁機拔腿就跑，員警馬上追去，大約50公尺後抓到人。

警方查詢女子身分，並無前科素行，也不是失蹤人口，為何要跑？女子這才坦承她是非法來台工作，一想到要被遣送回國才會心虛逃跑。

陳女表示，8年前曾在中部工作，為了賺更多錢，只好逾期居留到處工作，最後還是被警方查獲，遣送回越南，這幾年在家鄉賺的錢很少，難以維持生活，聽一名認識的非法仲介說，從越南要來台灣工作，得先到大陸，再從大陸偷渡來台，1人費用15萬元，在台灣努力一點，1個月有6萬薪水。

陳女愈想愈心動，於是向親戚借了15萬，先前往中國大陸旅遊，再以假證件矇騙查驗，順利搭上觀光郵輪，趁郵輪停泊在台灣附近公海，轉乘偷渡用的接駁小船，深夜在台灣北部某一處小漁港下船，一上岸就被人載到中部放人，過程相當驚險。

陳女1年多來，省吃儉用，屠宰、耕種、採茶等什麼工作都做，心想只要存夠一百萬就回越南，結果還沒賺夠，就因一個小小違規被抓，如今又面臨被遣送的命運，賺錢夢也破滅了。