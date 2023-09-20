　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越南女花15萬偷渡來台打工「屠宰採茶都做過」　逆騎被逮超後悔

▲▼一名越南女子借貸15萬，偷渡來台打工，結果工作一年多，還沒存夠錢就因逆向被逮。（圖／民眾提供，下同）

▲▼一名越南女子借貸15萬，偷渡來台打工，結果工作一年多，還沒存夠錢就因逆向被逮。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

52歲越南籍陳姓女子在家鄉賺不到錢，想來台灣賺大錢，去年6月借了15萬元，先從越南合法到大陸，再非法偷渡來台打工，過程驚險不斷，心想只要存有百萬元就回家，結果日前因為逆向騎車被警方攔下，她試圖棄車跳跑，跑了50公尺還是被抓到，陳女即將第二度被遣送回國，美夢破滅又氣又惱。

▲▼一名越南女子借貸15萬，偷渡來台打工，結果工作一年多，還沒存夠錢就因逆向被逮。（圖／民眾提供，下同）

台中市交通大隊第一中隊員警許顯榮及陳尚揚日前上午在大智北街、八德街口，見一部機車違規逆向行駛，立即攔停盤查，女騎士神情緊張，說話結巴，見員警專注操作警用小電腦查對資料時，趁機拔腿就跑，員警馬上追去，大約50公尺後抓到人。

警方查詢女子身分，並無前科素行，也不是失蹤人口，為何要跑？女子這才坦承她是非法來台工作，一想到要被遣送回國才會心虛逃跑。

陳女表示，8年前曾在中部工作，為了賺更多錢，只好逾期居留到處工作，最後還是被警方查獲，遣送回越南，這幾年在家鄉賺的錢很少，難以維持生活，聽一名認識的非法仲介說，從越南要來台灣工作，得先到大陸，再從大陸偷渡來台，1人費用15萬元，在台灣努力一點，1個月有6萬薪水。

陳女愈想愈心動，於是向親戚借了15萬，先前往中國大陸旅遊，再以假證件矇騙查驗，順利搭上觀光郵輪，趁郵輪停泊在台灣附近公海，轉乘偷渡用的接駁小船，深夜在台灣北部某一處小漁港下船，一上岸就被人載到中部放人，過程相當驚險。

陳女1年多來，省吃儉用，屠宰、耕種、採茶等什麼工作都做，心想只要存夠一百萬就回越南，結果還沒賺夠，就因一個小小違規被抓，如今又面臨被遣送的命運，賺錢夢也破滅了。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐
39800今晚截止！GP125接單逼近6萬張　車行頭家都笑了
中秋連假雨多！　大量雲雨帶聚集
快訊／2男無呼吸心跳！　蜂螫4人傷勢嚴重
KID婚禮日期、地點曝光！　憲哥全說了
快訊／綠議員一家3口撈千萬！　收政治獻金100萬慘了
紅斑馬值勤去超商　遭公審狂電：滾回去！國道警說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂追正妹尾隨跟蹤上下班　留「口水流下來」紙條...成騷擾鐵證

超劣詐團！假投資坑60萬　還盜刷買筆電、iPhone...3人下場慘曝

快訊／瑞芳20人爬山遇蜂螫！4重傷「2男無呼吸心跳」　

養眼畫面來了！台中天菜帥警猛甩戰繩　嬌小警花甜美健身

藉樂陞收購案欲狂撈百億元　坑殺2萬股民許金龍判刑10年定讞

新店74歲「游泳阿北」被沖走！22警消馳援...他自行上岸這樣說

基隆父子檔議員找「臭豆腐攤商」當人頭詐助理費　3人撈千萬遭起訴

檢察總長為諸慶恩案提非常上訴　最高法院駁回

開車轉個彎挨罰6千！行穿線未禮讓行人畫面曝　警方說話了

越南女花15萬偷渡來台打工「屠宰採茶都做過」　逆騎被逮超後悔

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

狂追正妹尾隨跟蹤上下班　留「口水流下來」紙條...成騷擾鐵證

超劣詐團！假投資坑60萬　還盜刷買筆電、iPhone...3人下場慘曝

快訊／瑞芳20人爬山遇蜂螫！4重傷「2男無呼吸心跳」　

養眼畫面來了！台中天菜帥警猛甩戰繩　嬌小警花甜美健身

藉樂陞收購案欲狂撈百億元　坑殺2萬股民許金龍判刑10年定讞

新店74歲「游泳阿北」被沖走！22警消馳援...他自行上岸這樣說

基隆父子檔議員找「臭豆腐攤商」當人頭詐助理費　3人撈千萬遭起訴

檢察總長為諸慶恩案提非常上訴　最高法院駁回

開車轉個彎挨罰6千！行穿線未禮讓行人畫面曝　警方說話了

越南女花15萬偷渡來台打工「屠宰採茶都做過」　逆騎被逮超後悔

屏東市「東方帝國社區」耐震補強完工　首創屏東先例

傳美國不希望選票出現他的名字　郭台銘：這就是假新聞

朱立倫曝內參民調侯友宜「超柯趕賴」　他解讀：暗示柯文哲乖乖當副手

高中生零用錢「1天拿400元」　他嗆：貪婪胃口被養大！全場逆風噴

中華電信iPhone 15首賣會　前88名排隊贈3600折價券

京阿尼縱火犯4年來「首次道歉」！　法庭上向罹難者丈夫致歉

狂追正妹尾隨跟蹤上下班　留「口水流下來」紙條...成騷擾鐵證

被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐　「非人造非拼裝」

「Nissan Ariya Nismo」紐柏林測試曝光！外型侵略最快2024登場

聯發科小金雞達發10月上市　董座：看好明年成長動能

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

社會熱門新聞

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

煉鋼廠工人失足墜電爐　當場燒到剩骨骸

砍傷觀音山7道友　嫌犯落網畫面曝光

工人掉千度電爐　剩碳化骨骸難驗DNA

即／新北女工人「4F直墜B2」！無呼吸心跳搶救中

百億逃亡大亨「小30歲女友」身分起底　最新下落曝光

獨／「割痔瘡叫太太出錢」　理科先生怒告她！

快訊／國3凌晨「聯結車墜邊坡」　成立緊急應變小組

驚悚瞬間曝！三峽砂石車硬闖燈「吞沒」女外送員

更多熱門

相關新聞

騎水上摩托車偷渡南韓！他諷刺習近平入獄

騎水上摩托車偷渡南韓！他諷刺習近平入獄

中國一名30多歲的男子16日上午從山東省騎乘水上摩托車企圖偷渡至南韓，經過14個小時、橫跨300多公里才在仁川擱淺，目前已被移送南韓檢方。如今有消息證實，該男其實是曾赴美留學的中國學生運動人士權平，他透露因為無法忍受北京當局監視、打壓，才計畫偷渡南韓，預計提出難民申請。

水上摩托車狂飆14小時！他從中國偷渡南韓

水上摩托車狂飆14小時！他從中國偷渡南韓

山東男騎水上摩托車　偷渡300公里到南韓

山東男騎水上摩托車　偷渡300公里到南韓

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

他跨國販毒「偷渡泰國5個月」另起爐灶栽了

他跨國販毒「偷渡泰國5個月」另起爐灶栽了

關鍵字：

偷渡越南女中市交大遣送

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

今雨區擴大！　後天起降溫

最寵老婆的3大星座男！Top 1寵妻狂人

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

瑪麗狂吻王少偉「他被抓包起反應」

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面