10分鐘才到醫院！娃兒「慢慢從下面滑出來」　超勇三寶媽車上產女

▲再10分鐘到醫院！娃兒「慢慢地從下面滑出來」，超勇三寶媽車上產嬰。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

南投縣一名陳姓孕婦預產期原本在10月，未料18日凌晨突宮縮破水，丈夫連忙載她驅車直奔醫院，預料10多分鐘路程即可抵達醫院，沒想到「女兒等不及了」，陳女竟直接在車上分娩，所幸到院後醫療團隊全員出動，檢查結果母女均安。

陳婦向院方表示，當天凌晨五點多她突然感覺到肚子痛，一度還去上廁所，過程中卻發現已經破水，由於住家離醫院僅十多分鐘路程，評估若通知救護車恐怕更費時，因此連忙通知丈夫趕緊送她到醫院生產，兩人就這樣開車往醫院狂奔，不料最後還是等不及，「女兒慢慢地從下面滑出來」，笑說：「結果先生開車速度更快了」。

因陳婦本身有豐富生產經驗，這次已經是第四胎，當下除了拍打嬰兒背部，順利發出哭聲外，也不忘將嬰兒口鼻的胎脂、黏液擦拭乾淨，並用衣物及體溫為嬰兒保暖，抵達醫院後趕緊由醫護人員接手。

▲女娃提早一個月報到，讓爸媽措手不及。（圖／亞大附醫提供）



亞大附醫急診室醫師則表示，當時丈夫開車到急診外喊著「我老婆生了」，醫護人員獲報後立即將母嬰搬上擔架，同一時間也通報產房及兒科團隊待命，經初步檢查母嬰生命跡象穩定，立即協助剪臍帶並將嬰兒放置在保溫箱，轉送至兒科病房觀察，母親則是送到產房休息。

接手的婦產部產科主任陳泰昌也指出，若產婦本身生產胎次多、間隔密集、年齡較輕，以及過去曾有急產經驗者，下一胎的急產機率就會增加，因此若產婦出現陣痛反應時，建議還是以「狼真的來了」的心態面對比較保險，尤其出現頻繁宮縮、強烈便意、落紅量越來越多等狀況，就要立即就醫。