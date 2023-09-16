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阿北便祕天真「手摳菊花」陰囊感染痛爆　醫生警告：致死率90%

▲阿北便祕天真「用手摳肛門挖屎」陰囊大感染痛爆　醫生警告：致死率90%。（圖／亞大附醫提供）

▲阿北便祕天真「用手摳肛門挖屎」感染「佛尼爾氏壞死症」痛爆，醫生警告：致死率90%。（圖／亞大附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

南投72歲老翁長期飽受便秘所苦，平時靠軟便藥助便，但近來便秘加劇，竟然突發奇想「改用摳的試試看」，結果不僅沒有挖出糞石，反倒細菌感染，不僅肛門周邊開始紅腫，甚至延著筋膜一路延伸到陰囊，都痛到不行，趕緊就醫。醫師檢查發現感染「佛尼爾氏壞死症」，致死率達90%，趕緊進行清創手術，術後也向醫師說「以後再也不敢亂挖了」！

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳指出，患者飽受便秘之苦，平時多半靠軟便藥改善排便問題，但日前數日沒上廁所，他突發奇想竟以為「用手指摳一下試試看」，沒想到不僅沒有摳出糞石，反倒感覺肛門周邊肌肉「痛痛的」，他以為只是痔瘡不以為意。

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▲阿北便祕天真「用手摳肛門挖屎」陰囊大感染痛爆　醫生警告：致死率90%。（圖／亞大附醫提供）

▲患者肛門、會陰等多處有壞死性筋膜炎症狀（紅圈處）。（圖／亞大附醫提供）

林敬淳指出，患者之後發現不僅肛門周邊開始紅腫，甚至延著筋膜一路延伸到陰囊、會陰及前腹壁等部位也疼痛不已，立即安排斷層掃描及手指內診，確認是細菌感染所引發的壞死性筋膜炎，也稱為「佛尼爾氏壞死症」。若不緊急執行清創手術，死亡率恐高達9成以上，即使妥善治療，死亡率平均仍介於20至30％，是十分嚴重的急症之一。

林敬淳提醒，佛尼爾氏壞死症病況發作快速、致死率極高，任何小傷口都要特別注意，萬一本身是糖尿病患、免疫力低下等高危險群者，一旦肛門部位出現局部紅腫熱痛症狀，也一定要儘速就醫尋求協助，以免錯過最佳治療時機，釀成難以彌補的傷害。

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