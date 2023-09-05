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火燒心！男子食道佈滿鮭魚斑「塞6cm腫瘤」　醫點名4類人注意

▲火燒心！男子食道佈滿鮭魚斑，醫點名：4類人注意。（圖／亞大附醫提供）

▲男子健檢發現，食道佈滿鮭魚斑確認罹患食道癌，醫也點名4類人要特別注意。（圖／亞大附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名55歲蔡姓男子不抽菸、不喝酒，但不時會有胃食道逆流，也就是俗稱的「火燒心」，卻不以為意，日前健檢發現，食道竟宛如鮭魚肉色般的「巴瑞特氏食道」，幾乎佔據2/3食道，且在中段位置還找到6公分大的食道腺癌，確認是胃食道逆流引起巴瑞特氏食道導致癌變。醫師也點名民眾若發生4種狀況就要特別小心，到院檢查。

▲火燒心！男子食道佈滿鮭魚斑，醫點名：4類人注意。（圖／亞大附醫提供）

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▲醫師也發現在食道中段位置6公分大的食道腺癌。（圖／亞大附醫提供）

亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科主治醫師江承源表示，長期胃食道逆流會導致食道的黏膜鱗狀上皮細胞轉變成柱狀上皮細胞，演變成「巴瑞特氏食道」，而巴瑞特氏食道就是癌前病變的跡象，若沒有立即治療，未來癌化的風險將會大幅提高。

▲火燒心！男子食道佈滿鮭魚斑，醫點名：4類人注意。（圖／亞大附醫提供）

▲醫師表示，許多民眾都是透過腸胃鏡檢查或自費健檢，才發現原來本身因長期胃食道逆流，已經埋下日後癌前病變的前兆。（圖／亞大附醫提供）

據衛福部癌症統計資料顯示，食道癌是男性癌症死亡的第6位，但早期食道癌因為沒有症狀，往往難以察覺，而晚期食道癌治癒率不佳、5年存活率僅有10%，因此死亡率才會高居不下，許多民眾都是透過腸胃鏡檢查或自費健檢，才發現原來本身因長期胃食道逆流，已經埋下日後癌前病變的前兆。

江承源指出，巴瑞特氏食道患者幾乎沒有明顯症狀，但多半會有火燒心、吞嚥困難、胸悶胸痛或者喉嚨異物感等前兆，最佳檢查方式就是利用上消化道內視鏡檢查，可以由鮭魚肉色般的食道黏膜判定是否患病，必要時可以黏膜切除、黏膜剝離以及內視鏡射頻消融術(RFA)治療，一旦出現惡性癌變，則會建議採用手術切除為宜。

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