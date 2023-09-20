陳吉仲請辭行政院「真空數小時」　媒體人揭原本要演1齣戲

▲張禹宣認為，陳吉仲是要沿用蘇貞昌先前的請辭戲碼。（圖／ETtoday資料圖）



記者崔子柔／綜合報導

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲17日就提出請辭，行政院當時慰留，而他昨（19）日再度請辭終於獲准。媒體人張禹宣則說，行政院17日對於請辭一事「暫不回應」就不尋常，他認為只是因為消息在不對的時間被不對的人傳出。

張禹宣昨晚在臉書發文指出，他在多個節目上斬釘截鐵的說「陳吉仲注定要下台」，可列出4點說明，一是陳吉仲請辭的消息從來都不是假的，「行政院的態度『暫不回應』就不尋常，部會首長的人事重大訊息，要嘛嚴正駁斥，要嘛準備點頭，數個小時的模糊與真空時間，只代表（消息）在不對的時間，被不對的人放出來」。

蘇貞昌這段話也能驗證，「就有人『急著』要放話操作，很惡劣」，張禹宣提到，關鍵字是急，代表消息確實有所本，但是在程序完備之前卻被急著要佔地盤的人給拋出，放話的人還是造成雞蛋之亂的始作俑者，所以惡劣。

第二，陳吉仲原本的華麗轉身，應該落在周四的院會檢討報告上，張禹宣指出，要演的戲很簡單，陳吉仲鞠躬盡瘁但不幸遭在野黨抹黑，功臣身退，但消息提前走漏，就必須將進程加速，所以昨天召開臨時記者會時，張禹宣稱自己整場都在等要不要宣布請辭，結果只是做懶人包，「總而言之，陳吉仲沒有錯，只是造謠下的犧牲者。隨後，玩了一齣跟蘇貞昌當年一模一樣的套路」。

▲陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）



第三，陳吉仲記者會後才在臉書請辭，就像今年1月蘇貞昌也被傳要為敗選辭職，當時也是再三否認，甚至還看到他繼續插手政務，直到大家認為他不會下台，他才突然在臉書細數自己的豐功偉業然後請辭獲准，張禹宣指出，不是不能辭，是要走得好看身影漂亮，當年的蘇貞昌同樣被放話破局，所以這份切身之痛才會讓蘇貞昌對於陳吉仲一事如此憤慨，正因放話的來自同一批人馬。

第四，林聰賢是一場玉石俱焚。張禹宣指出，「林聰賢不下來蔡英文絕對不可能答應讓陳吉仲負責，因為新潮流跟林聰賢才是雞蛋之亂的始作俑者，豈有陳吉仲背鍋，作亂的元兇安然無事還在背後插刀，最後吃下整個農業部的道理」。

張禹宣認為，就算新潮流從頭到尾考慮的不只是選情，還有農業部這塊百億大餅，所以他壓根不認為陳吉仲安全，只是拖延時間的續命，為求的是個華麗轉身，「唯一意外的大概就是本該週四開演的大戲，卻在週二就因為見光死提前上映。」