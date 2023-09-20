　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲請辭行政院「真空數小時」　媒體人揭原本要演1齣戲

▲▼蘇貞昌、陳吉仲視察牛隻施打牛結疹疫苗。（圖／記者羅婉庭攝）

▲張禹宣認為，陳吉仲是要沿用蘇貞昌先前的請辭戲碼。（圖／ETtoday資料圖）

記者崔子柔／綜合報導

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲17日就提出請辭，行政院當時慰留，而他昨（19）日再度請辭終於獲准。媒體人張禹宣則說，行政院17日對於請辭一事「暫不回應」就不尋常，他認為只是因為消息在不對的時間被不對的人傳出。

張禹宣昨晚在臉書發文指出，他在多個節目上斬釘截鐵的說「陳吉仲注定要下台」，可列出4點說明，一是陳吉仲請辭的消息從來都不是假的，「行政院的態度『暫不回應』就不尋常，部會首長的人事重大訊息，要嘛嚴正駁斥，要嘛準備點頭，數個小時的模糊與真空時間，只代表（消息）在不對的時間，被不對的人放出來」。

蘇貞昌這段話也能驗證，「就有人『急著』要放話操作，很惡劣」，張禹宣提到，關鍵字是急，代表消息確實有所本，但是在程序完備之前卻被急著要佔地盤的人給拋出，放話的人還是造成雞蛋之亂的始作俑者，所以惡劣。

第二，陳吉仲原本的華麗轉身，應該落在周四的院會檢討報告上，張禹宣指出，要演的戲很簡單，陳吉仲鞠躬盡瘁但不幸遭在野黨抹黑，功臣身退，但消息提前走漏，就必須將進程加速，所以昨天召開臨時記者會時，張禹宣稱自己整場都在等要不要宣布請辭，結果只是做懶人包，「總而言之，陳吉仲沒有錯，只是造謠下的犧牲者。隨後，玩了一齣跟蘇貞昌當年一模一樣的套路」。

▲農業部長陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

▲陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

第三，陳吉仲記者會後才在臉書請辭，就像今年1月蘇貞昌也被傳要為敗選辭職，當時也是再三否認，甚至還看到他繼續插手政務，直到大家認為他不會下台，他才突然在臉書細數自己的豐功偉業然後請辭獲准，張禹宣指出，不是不能辭，是要走得好看身影漂亮，當年的蘇貞昌同樣被放話破局，所以這份切身之痛才會讓蘇貞昌對於陳吉仲一事如此憤慨，正因放話的來自同一批人馬。

第四，林聰賢是一場玉石俱焚。張禹宣指出，「林聰賢不下來蔡英文絕對不可能答應讓陳吉仲負責，因為新潮流跟林聰賢才是雞蛋之亂的始作俑者，豈有陳吉仲背鍋，作亂的元兇安然無事還在背後插刀，最後吃下整個農業部的道理」。

張禹宣認為，就算新潮流從頭到尾考慮的不只是選情，還有農業部這塊百億大餅，所以他壓根不認為陳吉仲安全，只是拖延時間的續命，為求的是個華麗轉身，「唯一意外的大概就是本該週四開演的大戲，卻在週二就因為見光死提前上映。」

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
林俊傑拿到iPhone15！　公開「實體照」揭3優點
台灣之光！　20歲火球男入選1A明星隊
梁靜茹破音！　27秒《燕尾蝶》翻車影片曝光
餐廳用餐規定寫「no English mean」　全場笑翻：
ENERGY書偉爆訂婚8點檔女星　無名指套牢露餡
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」回堵2公里
快訊／大谷翔平術後IG報平安：我會更強大地回歸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

助烏克蘭重建　台灣捐贈48台救災車輛運抵波蘭

「陳吉仲不會是最後一個」　媒體人曝有人踩到地雷就要走

侯友宜3因素民調攀升　訪美回台直取南高屏

陳吉仲請辭行政院「真空數小時」　媒體人揭原本要演1齣戲

陳吉仲、林聰賢為蛋雙辭！時力批「甩鍋全民」：別以為能止血

陳吉仲請辭全民承擔　林靜儀：民眾怕被罵1450不幫農業部澄清

侯友宜悄密會美國軍方、國安前官員　華府晚宴畫面曝光

第四場美重量級智庫座談　侯友宜稱願成「負責任的利害關係人」

「台灣不是世界上最危險的地方」　美學者會晤侯友宜談中國威脅

陳明文住處、服務處涉違建　嘉義市府回應了

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

張震嶽再救人！見婦硬闖馬路　狂叭到退回路邊：別怪我雞婆

玉澤演飯撒「每秒都在換動作」太專業　網友讚嘆：速度超驚人..不虧二代團XD

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

助烏克蘭重建　台灣捐贈48台救災車輛運抵波蘭

「陳吉仲不會是最後一個」　媒體人曝有人踩到地雷就要走

侯友宜3因素民調攀升　訪美回台直取南高屏

陳吉仲請辭行政院「真空數小時」　媒體人揭原本要演1齣戲

陳吉仲、林聰賢為蛋雙辭！時力批「甩鍋全民」：別以為能止血

陳吉仲請辭全民承擔　林靜儀：民眾怕被罵1450不幫農業部澄清

侯友宜悄密會美國軍方、國安前官員　華府晚宴畫面曝光

第四場美重量級智庫座談　侯友宜稱願成「負責任的利害關係人」

「台灣不是世界上最危險的地方」　美學者會晤侯友宜談中國威脅

陳明文住處、服務處涉違建　嘉義市府回應了

「MAZDA CX-30休旅」推新年式！北美車價小漲　採2.5渦輪雙動力

台積電跌1元至537　台股跌15點回測16600

航空城議題炒熱　大園土地市場行情直奔4字頭

台中玻璃工廠清晨大火！2人緊急跳窗逃生　90坪鐵皮屋全燒毀

上陽明山看金針花！一日遊4人同行1人免費　主題樂園門票下殺56折

助烏克蘭重建　台灣捐贈48台救災車輛運抵波蘭

太魯閣號車廂遺骸將發還　花檢：尊重家屬意願

林俊傑拿到iPhone15了！公開新機「實體照」親揭3心得　萬人朝聖

「陳吉仲不會是最後一個」　媒體人曝有人踩到地雷就要走

台灣之光！20歲火球男潘文輝入選1A明星隊

直擊「弱肉強食」現場　帝王蜂斷頭啃食綠金龜

政治熱門新聞

陳吉仲上任50天下台！　我國前五名「短命閣員」一次看

即／陳吉仲鬆口「我決定請辭」　投下震撼彈

陳明文住處、服務處涉違建　嘉義市府回應了

幕後／陳吉仲5度辭官！黨內焦慮變破口　被請辭戲碼加速下台時程

國軍特戰化？　她爆體訓內容：長跑10公里、武裝跑步3000公尺

高虹安涉貪遭停黨權！郭台銘也挺不下去　廟前喊14字重話

林靜儀：民眾怕被罵1450　不幫農業部澄清

「台灣不是世界上最危險的地方」　美學者會晤侯友宜談中國威脅

貞昌感謝陳吉仲　擋下非洲豬瘟浩劫

快訊／蔡英文尊重陳吉仲請辭　下令團隊檢討、向社會釐清疑慮

侯友宜悄密會美國軍方、國安前官員　華府晚宴畫面曝光

陳吉仲請辭2次才獲准　媒體人揭原本要演1齣戲

周玉蔻當庭道歉！張淑娟：應封麥退出媒體圈

陳吉仲林聰賢雙辭　綠委嘆「不得不」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

女想「肉償抵房租」遭房東拒絕！她竟露胸持刀威脅

今雨區擴大！　後天起降溫

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

甜點店遭控用巴西蛋　老闆冤：我們用鴨蛋

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

網嘆《木曜4》越看越難過　邰智源：滾

義美捲爭議進口蛋風暴　認「用於條裝蛋糕」

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

Lisa傳跳槽美國唱片公司！簽約金比「YG續約13億」還高

送約克夏剪毛　接回變凸眼吉娃娃

他拿安卓機　見小學生「都滑iPhone」傻了

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

餐廳寫no English mean　全場笑翻

更多

最夯影音

更多
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD
16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面