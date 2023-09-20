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大陸 大陸焦點 特派現場

女大生蹭飯「陌生人喜酒」！包440元太少被罵上熱搜　本人回應了

▲▼典華,婚宴,儀式堂,婚紗,喜宴會館。（圖／記者姜國輝攝）

▲女大生參加陌生人婚宴，只包440元被網友批評太少。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者柯沛辰／綜合報導

浙江嘉興一名女大生和朋友參加了陌生人的婚禮，起因是她想去吃喜宴，剛好新娘也需要人撐場面，所以2人各自包了100元（約新台幣440元）。不過，有部分網友批評，2名女學生包的錢太少。對此，女大生回應，她們還是學生，拿不出太多錢，但又不好意思不給，加上大家來自不同地方，風俗不同，有質疑也可以理解。

根據《九派新聞》報導，女大生小潔（化名）8月某天突然萌生想吃喜宴的想法，所以和朋友聊過後，就在交易平台上發文徵求，詢問有沒有可以「蹭」的酒席，「可以隨意添個紅包，不吵不鬧、安靜吃飯，幫忙場面，吃完就走」。

9月13日，小潔收到一封私訊，一名新娘告訴她，自己3天後即將舉辦婚禮，但一些親友臨時無法到場，希望充點場面，因此詢問2人是否願意以「新認識的朋友」的身分到場。小潔一口答應下來，她萬萬沒想到一時興起的想法能夠實現，想想就覺得激動，有種夢想成真的感覺。

小潔表示，她和朋友都不太了解當地的禮金習俗，又不希望白吃白喝，事前曾特地請教新娘。不過，新娘表示不需要給禮金，「我也不收禮金什麼的，就是那桌訂了，放著也是空。」儘管如此，2人當天仍各自給了人民幣100元的紅包，即便新娘推託，還是硬將紅包塞到了對方手裡。

▲▼女大生蹭飯「陌生人喜酒」！包400元太少被罵上熱搜　本人回應了。（圖／翻攝自九派新聞）

▲女大生與同學把紅包塞給新娘，事後也送上祝福。（圖／翻攝自九派新聞）

面對部分網友認為2人紅包太少，小潔表示，因為2人還是學生，拿不出特別多的錢，其次是各地風俗不一樣，生長環境也不同，大家自然有自己的看法，所以她對這些質疑並不介意。

小潔指出，她並不是一個特別擅長社交的人，之前的大學生活中沒有遇過這樣的事，這是一段非常難忘和奇妙的經歷，「我會一直記住。」

對此，許多網友紛紛留言力挺「怎麼哪都有惹人厭的網友判官」、「主人家都沒說什麼，酸民激動什麼」、「雙方開心最重要，真的不用拘泥禮金多少，祝福是真的」、「關酸民什麼事，酸民不舒服可以去補多幾百給新娘啊！」掀起熱議。

▼新娘感謝2人到場給予祝福。（圖／翻攝自九派新聞）

▲▼女大生蹭飯「陌生人喜酒」！包400元太少被罵上熱搜　本人回應了。（圖／翻攝自九派新聞）

 

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