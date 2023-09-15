屏東縣前議員鄭雙銓涉賄選　一票500企圖買6票遭拒判刑定讞

▲屏東縣前議員鄭雙銓賄選案，最高法院判刑3年半、褫奪公權3年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍屏東縣前議員鄭雙銓，遭檢方指控在2018年縣市議員選舉中，以每票500元向選民賄選買票，企圖一次買6票，但遭選民拒絕並提出檢舉。鄭雙銓遭起訴後，一二審均將他判刑4年，但更一審改判有期徒刑3年6月、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

現年61歲的鄭雙銓，曾經擔任過兩屆鹽埔鄉鄉長，2018年轉戰縣議員。不過檢調單位查出，鄭雙銓在2018年11月投票日前某日，前往屏東縣長治鄉崑崙路上之早餐店，以一票500元的行情，向早餐店張姓老闆娘買票，還詢問戶籍內有投票權人共有幾人。老闆雖回答6人，但拒絕賣票；鄭雙銓不理會，當下就掏出現金3千元，打算交給老闆娘。在老闆娘正色拒絕後，鄭雙銓才收下金錢離去。

老闆娘隨後向檢調單位提出檢舉，鄭雙銓遭搜索，查扣選舉人名冊並部分現金，檢方聲請法院羈押禁見，但最後法院改裁定10萬元交保。而投票結果，鄭雙銓以該選區第一高票當選，宣誓就職。檢方對賄選案查證屬實後，提起公訴。

鄭雙銓賄選部分一審判刑4年，檢方再提出民事當選無效之訴，最後2020年11月間當選無效確定，鄭雙銓遭到解職，改由其他議員遞補職務。另外他的行賄案件，高雄高分院二審也判刑4年，但經最高法院撤銷發回後，高雄高分院更一審改判有期徒刑3年6月、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。