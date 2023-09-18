不滿遭辱罵！2遊民鐵橇鋁棒打死圖書館鄰居判刑定讞

▲2名遊民聯手打死另名遊民，判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市去年發生一起遊民遭毆死案件，3名住在桃園市立圖書館分館樓梯間的遊民，因故起口角後，其中2人竟趁對方睡著後，持鐵橇、鋁棒痛毆對方，盛姓遊民最後還以酒瓶砸對方頭部，被害人傷重不治。最高法院審理後，將盛男判刑9年定讞。

判決指出，盛男、廖姓、陳姓三名男子，均為住在桃園市立圖書館分館樓梯間的遊民，盛男、廖男2人未滿40歲，陳男則已超過60歲。3人經常聚再一起喝酒，也經常因此發生口角。案發於去年5月初，晚間9點左右，3人喝完酒後發生口角，當時盛男、廖男2人就聯手，分持鐵橇、鋁棒毆打陳男。

半夜12點半，3人繼續發生口角，陳男再度辱罵三字經，盛男、廖男氣不過，又聯手痛毆陳男。這次打得更兇，盛男還以酒瓶使力砸陳男前額，陳男遭毆不支倒地，盛男、廖男罷手離去，讓陳男倒臥在地。直到早上館員進館時，才發現陳男倒臥在地，緊急送醫急救，陳男仍因頭胸腹部及肢體多處挫傷、右手橈尺骨鈍擊性骨折、血胸、腹血、顱內腦挫傷等傷害，導致中樞神經衰竭死亡。檢警過濾監視器畫面，逮捕犯案的盛男、廖男2人，並依照傷害致人於死罪，提起公訴。

一審將盛男判刑9年、廖男判刑8年6月，廖男放棄上訴，先行定讞；盛男則表明願意賠償被害人、量刑過重等理由，上訴第二審。不過上訴後盛男並未能賠償、達成和解，因此二審仍將他判刑9年。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴，盛男遭判刑9年定讞。