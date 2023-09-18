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搭車化妝狂做1舉動！妹子怨「超沒禮貌」　一票人反讚：滿滿佩服

乘坐大眾運輸化妝不妥？網友對此分享看法。（示意圖／Pixabay）

▲有些人因趕時間出門，選擇在大眾運輸上化妝。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友認為，乘坐大眾運輸期間狂敲包裝外殼抖粉、噴定妝噴霧或防曬液是很沒禮貌的舉動；但在大陸社群平台看到有人爭論「搭高鐵化妝是不文明行為」，甚至跑去質問乘務員與列車長，讓她十分好奇，「大家討厭在公共運輸上化妝的人嗎？」

根據陸媒報導，中國大陸最近公布一部宣傳影片，可見一名拿著化妝用具的女子，先將乳液滴在鄰座旅客身上，又把粉末灑向他人，以此呼籲「別讓不文明行為影響列車應有的美感」，相關畫面引起許多民眾抨擊，認為乘車大聲喧嘩、霸佔座位等問題才該被真正重視，反倒透過化妝且以誇張手法提倡文明乘車，根本「管得太寬」。

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原PO在Dcard發文表示，最近她看到大陸網友針對「在高鐵上化妝是不文明之舉」一事，在社交平台上吵翻天，還有網紅跑去質問乘務員與列車長，「為什麼在車上化妝是不良行為？」因此她很好奇，「大家討厭在公共運輸上化妝的人嗎？」

原PO好奇，「大家討厭在公共運輸上化妝的人嗎？」（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO認為狂敲包裝外殼抖粉、噴定妝噴霧或防曬液，很沒禮貌。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，「我覺得在車上化妝沒到不良行為那麼嚴重，只能算是比較容易弄髒環境的事，我自己也會在車上補蜜粉，但我很害怕因為車晃動，我手滑把粉全灑出來，造成別人困擾。」另一方面，她也認為，狂敲包裝外殼抖粉、噴定妝噴霧或防曬液才是真的很沒禮貌，其他都能接受。

貼文一出引起討論，網友紛紛指出「不會，因為有些人需要天天早起通勤，可能沒時間化妝，所以我能體諒」、「開始早起上班後我就完全能體諒了」、「曾在火車上看過畫眼線睫毛的人，只有佩服」、「化妝可以但不要一直敲，我覺得那個聲音好煩」、「我覺得沒差，前提是沒影響到別人」、「前天才在客運上看到一個畫眉毛的人，是會多看兩眼，覺得可以在那種環境化妝實在太強」。

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