用對輔具讓就業如虎添翼　永康中心協助中高齡穩定就業

▲勞動部勞動力發展署的中高齡職務再設計補助，讓原本因體能因素欲離開職場的阿成（化名），能繼續在職場工作，解決雇主缺工的問題達到勞資雙贏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣人口結構，在少子化、高齡化夾擊下，未來中高齡的勞工人口已是趨勢，位於台南安定的盛展泓精密公司，利用勞動部勞動力發展署的中高齡職務再設計補助，並結合就業輔導團，讓原本因體能因素欲離開職場的阿成（化名），能繼續在職場工作，解決雇主缺工的問題達到勞資雙贏。



53歲阿成擔任模具工程師工作多年，之前的工作常需要加班，身體也隨著年齡漸增，體力無法負荷而離職，後來到轉到盛展泓精密公司就任，公司環境良好，而且不用加班可以照顧家庭，非常適合阿成，但因公司的成品與原料都很重，常需搬運100公斤以上的模具，場內油壓車很少，常需要等很久才能和其他部門借到，不僅工作效率低也造成職員間的緊張，且搬運過程中常導致舊傷復發及肌肉拉傷、手部腰部受傷。

公司老闆了解問題後，為體恤中高齡職員，也想留用中高齡人才，於是向永康就業中心提出「中高齡職務再設計」申請。永康就業中心評估後替公司申請了「電動油壓升降台車」 除排除中高齡員工的工作障礙也減輕其體力負擔，不僅有效解決中高齡勞工工作困擾，也提升工作效率。「非常謝謝公司體恤」，阿成說，原本因體能因素想打退堂鼓轉換其他工作，非常感謝公司及就業中心幫忙，讓他能繼續在公司發揮所長。



盛展泓公司特助蔡佩穎表示，公司目前中高齡者勞工佔公司3成左右，他們都是從年輕工作到現在，有「中高齡職務再設計」這樣的計畫不僅能協助公司將員工工作效率提高，也讓員工可以續留職場，亦解決公司缺工與教育訓練等相關問題，真的是一舉多得。



永康就業中心表示，因少子化及高齡化社會的來臨「高齡就業」是各國探討的議題，政府近幾年非常重視中高齡者及高齡者就業的問題，「中高齡者及高齡者就業促進法」的施行，就是希望透過中高齡者及高齡者的經驗、智慧與歷練，期望透過此法建構友善就業環境，保障中高齡者及高齡者就業權益，也呼籲企業共同珍惜及善加運用中高齡及高齡人才，促進企業與中高齡及高齡勞工成為雙贏夥伴關係。「中高齡職務再設計」的內容是協助所中高齡者及高齡者排除因年齡增長所致之工作障礙，提供就業輔具輔導或補助，按雇主所申請人數，每人每年以新台幣10萬元為限。如有相關問題可洽永康就業中心2038560#314潘小姐。