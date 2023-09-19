全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行一口氣搬6瓶

▲全聯進口鮮乳，比好市多還便宜。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「每次都沒有貨！」一名網友哀喊，最近發現全聯一款進口鮮乳有特價，平均一大罐只要129元，好康優惠曝光後，引來眼尖網友直呼「喝起來跟好市多科克蘭鮮奶一樣味道」、「有特價就搬，不用跑好市多！」事實上，之前就有內行透露，兩款同樣是進口鮮奶，而這瓶比好市多便宜且容量又多。

一名網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》表示，逛到生鮮區時，發現一張特價海報寫著「福樂美國原裝進口100%鮮乳」2瓶258元，等於平均一瓶129元，正當他眼睛發亮想買一組時，無奈晚來了一步，「這鮮奶每次去...每次都沒有貨！」

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事實上，日前有內行拿「好市多科克蘭鮮奶」與該牌鮮乳做比較，前者2瓶為259元，容量為1890ml；後者2瓶258元，容量為1892ml，不管是價格與容量都勝出。

底下網友熱議，「喝起來跟好市多科克蘭鮮奶一樣味道」、「更便宜了，上次買268元」、「勤勞點囉～多跑幾家必有收穫」、「很好喝」、「跟好市多的（鮮奶）很像」、「太便宜不能進太多」、「建議開全聯小時達看看附近店家有沒有庫存，不然常常跑去會撲空」、「我都一次補滿（6瓶）慢慢喝」、「有特價就搬，不用跑好市多」、「買過～還不錯」、「我遇到2次，都剛好剩下2瓶」、「因為是海運來的，都是一批到貨，如果賣完要再等下一批貨到」。

▼好市多鮮奶一組259元。（示意圖／記者曾筠淇攝）

