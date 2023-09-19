辣妹大鬧美航！狂喊「我是IG網紅」憤而下機　網傻眼：她誰

▲美國一名女子因在班機上大罵髒話，又自稱是IG網紅而爆火。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國近日有一段影片在網上迅速走紅，畫面中一名美國航空的女乘客被拍到在機上撂下「我是Instagram名人」的狠話後，用一連串髒話狠狠咒罵其他乘客，引發廣泛討論與關注。

據《鏡報》報導，從這段20秒的影片可見，這名身穿灰色緊身衣的女子，一開始先從頭頂上的儲物櫃中取出行李，隨後轉頭對著一名乘客罵道，「你再叫我X子（b***h）啊！你再叫我X子啊，我根本沒做錯什麼！」

“Film me. I’m Instagram famous you fucking bum” pic.twitter.com/pnaXPdUreD — Barstool Sports (@barstoolsports) September 18, 2023

女子一邊拿起行李箱準備下機一邊咒罵，而她的舉動也引來了現場其他乘客的哄笑和譏諷，甚至還有人戲虐地要她閉嘴，不料女子卻反擊道，「不，你他X才閉嘴！你他X的閉上你的臭嘴！」

女子轉身大步走過走道時，注意到一名乘客正拿著手機偷拍她。此舉再度激怒女子，於是她不爽說道，「拍我啊！拍我！我可是Instagram上的名人，你這個混蛋」，讓現場再次爆出嘲笑聲，而女子則憤怒離開。

這段影片在推特曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意，並引發熱議。有網友嘲笑她滿嘴的髒話，但也有人質疑「究竟這位所謂的名人到底是誰」、「既然是網紅為什麼不坐頭等艙」，而這名自稱為「Instagram名人」的女子身份至今仍是個謎。