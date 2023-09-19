1.5億年前「恐龍骨架」進巴黎拍賣場！　售價估高達4100萬

▲ 1.5億年前恐龍骨架預計售價高達4100萬元。（圖／翻攝自德魯奧酒店拍賣行）

圖文／CTWANT

一般觀念中都認為，恐龍化石似乎只能在博物館看到，但實際上，恐龍化石在國際拍賣市場上是十分受歡迎卻又罕見的拍賣品。目前有消息指出，一具1.5億年前的彎龍骨架10月將在法國巴黎一處拍賣場公開拍賣，預估屆時價格將會達到120萬歐元（折合新台幣約4100萬元）。

根據《CNN》報導指出，這具彎龍骨架高約2.1公尺、長度約5公尺，最早可追溯至侏羅紀晚期。而骨架本身是1990年代於美國懷俄明州被古生物學家貝瑞詹姆斯（Barry James）所發現。

報導指出，這具骨架將於10月20日在德魯奧酒店（Hotel Drouot）舉辦的公開拍賣會上拍賣，而德魯奧酒店拍賣行認為，最終拍賣價格可高達120萬歐元。拍賣師吉凱洛（Alexandre Giquelo）表示，這具骨架的頭骨部分有著90%的完整度，其餘部分的完整度也高達80%，放眼拍賣領域中，算是極為少見的優質品。

報導也提到，雖然恐龍化石在拍賣領域中十分受歡迎，但整體而言，會出現在拍賣場的恐龍化石十分稀少，全球銷售量也十分的少。而一些專家對於恐龍化石、標本落入私人收藏家一事表達擔憂，像是愛丁堡大學恐龍專家布魯薩特教授曾表示，恐龍化石在科學上非常有價值，但若落入私人收藏家手中，化石形同消失在收藏家金庫裡。

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