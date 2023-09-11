公益捐款成詐團「釣魚帳號」　前移民署長莫天虎衰挨告

▲詐騙集團隨機叫被害人小額匯款到公益帳戶，確認上鉤後再以其他方式詐騙被害人。（示意圖／PIXABAY）

記者劉昌松／台北報導

越來越多詐騙集團用公益團體的帳號當魚餌，確認被害人願意匯款後，再要求被害人以其他方式支付尾款，1名女子上網買名牌包，先轉帳800元訂金到中華救助總會，之後以貨到付款方式支付16000元，拿去一驗發現是假貨，憤而提告，曾任移民署署長的中華救助總會理事長莫天虎因此成了詐欺被告，台北地檢署調查認為罪嫌不足，11日處分不起訴。

詐騙集團為了避免人頭帳戶遭查緝凍結，近年開始蒐集財團法人公益慈善機構的公開帳戶，先以預付訂金等名義，要被害人匯款到慈善機構，等被害人交出匯款證明，再以其他方式與被害人進行交易，藝人賈永婕的美少女慈善基金會捐款帳號，就曾遭詐騙集團盜用，差點成了幫助詐欺的被告。

這次遭利用的是中華救助總會，理事長莫天虎是調查局出身，曾任移民署長，詐騙集團是在3月間，上網以16800元低價出售名牌包為幌子，騙1名女網友先匯款800元當訂金，然後再以貨到付款方式，騙走女網友尾款16000元，女網友取得名牌包後，拿去鑑定發現是假包。

女網友提告後，檢警只能查出匯款進入了中華救助總會的捐款帳號，總會代表人莫天虎因此成為被告，莫天虎得知女網友是受騙匯款，馬上歸還800元，至於剩餘的16000元因為是貨到付款，無法查出金流，檢察官調查後，處分不起訴總會理事長莫天虎。