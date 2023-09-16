「背心+夾腳拖」超猛阿北逮人...原來是勇警扮的　 車手乖乖落網

▲員警為逮捕車手身穿汗衫背心短褲腳蹬夾腳拖，埋伏隱藏人群中。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

41歲林姓女子遭詐騙集團冒用知名企業家曹興誠的「群力投資股份有限公司」行騙，誆稱可以協助抽取股票認購權，短時間可獲高報酬，而且保證獲利零風險，更做出手機投資APP讓她下載，讓她信以為真的在操作股票，至今已經被騙走約91萬元。警方獲報後隨即展開跟監緝捕行動，身穿汗衫背心短褲腳蹬夾腳拖，埋伏隱藏人群中，趁28歲的詐欺車手林男出現，欲向被害人在取款60萬之際當場逮捕，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲順利瞞過前來取款的林姓車手，將他當場逮捕。（圖／中壢警分局提供）

警方調查，詐騙集團假冒知名「群力投資股份有限公司」來取信被害人林女，並提供人頭帳戶的資訊和「教戰守則」，在面對銀行行員提問時，謊稱朋友就好，倘若被害人林女無法通過行員提問，則會要求被害人林女立即離去，並指派出車手前往面交取款。當被害人林女要求從投資帳戶中取款時，卻遭到詐騙集團要求先認購完股票後才能取款，林女才驚覺遭詐騙向警方報案。警方現場除了查扣作案用的手機，還扣得詐欺集團偽造的「群力投資股份有限公司」收據及識別證等物。

▲▼並起作案偽造的「群力投資股份有限公司」收據及識別證等物，將林男移送偵辦。（圖／中壢警分局提供）

中壢警方呼籲，詐欺集團冒用「群力投資股份有限公司」名義行騙，倘若民眾有加入相關群組，很有可能也是遭詐騙，請盡速向就近的派出所或中壢分局報案，提供資訊，以利併案擴大偵辦，或撥打165專線諮詢。