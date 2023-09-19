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社會 社會焦點 保障人權

油漆工吵架罵人「蟑螂」賠5千元　法院認證：會讓人噁心

記者黃翊婷／綜合報導

台南賴姓油漆工因為房屋裝修工程問題，與同樣從事裝修工程的A男起爭執，竟氣得在臉書發文，點名罵對方是「蟑螂」，結果遭一狀告上法院。雖然賴男主張是自己先受到霸凌才會回擊，卻沒有提出證據佐證；台南地院法官認為蟑螂會人聯想到嫌惡、噁心、恐懼，確實足以貶損他人名譽，因此依公然侮辱罪判處罰金5000元，得易服勞役5日。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲賴男聲稱遭到A男網路霸凌，一氣之下才會回罵對方蟑螂。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，賴男因為房屋裝修工程瑕疵問題與A男發生工程糾紛，竟從2022年4月5日開始，陸續於臉書發文，公開點名A男是「工程蟑螂」、「蟑螂」，一直罵到同年12月8日，整整罵了18次。

賴男挨告之後辯稱，他確實有在臉書發文罵A男，但那是因為對方先對他進行網路霸凌，還用言語刺激，他才會回應，沒想到竟遭截圖提告，「如果他沒有對我網路霸凌，我也不會罵。」

不過，賴男雖然主張受到網路霸凌，卻沒有提出任何相關資料佐證。台南地院法官認為，就算真的有網路霸凌的狀況，也不能因此免除賴男公然侮辱之責。

法官表示，蟑螂因為棲息在陰暗、潮濕之處，時常穿梭於垃圾及廢棄物之間，在一般人的認知中，易與令人嫌惡、噁心、恐懼產生聯結，罵人是蟑螂，顯然足以貶損對方的名譽及社會評價，況且A男也從事裝修工程業務，賴男直接點名A男是「工程蟑螂」，也確實貶損A男的聲譽及社會評價，最終依公然侮辱罪判處罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。

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