送貨司機持刀劫走洗碗婦6千元　重判7年3個月

記者黃翊婷／綜合報導

蘇姓送貨司機為了獲取金錢，今年1月間在台南市某民宅前，持刀挾持一名正在洗碗的婦人A，並逼迫A女的丈夫交出6000元，得手後隨即攜刀逃離現場。台南地院法官認為，蘇男以架刀在A女脖子的手段脅迫，造成被害人遭受重大恐懼，事後也未達成和解，因此依攜帶凶器強盜罪重判有期徒刑7年3個月，全案仍可上訴。

▲蘇男持刀逼迫夫妻交出錢財，逃亡38個小時才被警方逮捕。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，蘇男今年1月6日凌晨2時許攜帶一把筍刀行經台南市某民宅前，看見A女背對著外面坐在小圓凳上洗碗，竟持刀架在右側脖子並恫稱，「我是通緝犯，交出身上金錢」，嚇得A女驚慌大叫。

A女的丈夫聞聲從屋內跑出來，手持拉勾鐵捲門的鐵棍與蘇男對峙。蘇男見狀仍不肯罷手，並持續要求夫妻倆交出金錢，最終得手6000元，隨即攜刀逃離現場，直到隔日下午4時許才被警方逮捕。

蘇男落網之後，對於上述犯行均坦承不諱。台南地院法官認為，蘇男為了獲取金錢，竟以持刀脅迫的方式強取錢財，導致被害人遭受重大恐懼，嚴重破壞社會安寧，考量到他犯後並未飾詞卸責，態度尚非惡劣，過去也沒有犯罪前科，且患有適應障礙症，但至今仍未與被害人達成和解，縱使強盜所得金額非鉅，實行強盜的持續時間也很短，最終仍依攜帶凶器強盜罪重判有期徒刑7年3個月，全案仍可上訴。