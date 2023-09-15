人妻去日本玩「吵出婚外情」　小王挨告怒揭：對象不只我

記者黃翊婷／綜合報導

台南許姓人夫因為妻子在今年3月去日本玩時與王姓旅伴吵架，才知道自己被戴綠帽，對方分手之後還用妻子的信用卡購買金飾、騷擾家人，憤而決定提告求償30萬元；王男則表示，自己確實與許妻發生婚外情，但「外遇對象不只我一人」。台南地院法官審理後，判王男應賠償許男20萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲許妻和王男前往日本旅遊，卻因為吵架而曝光婚外情。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

許男在判決書中主張，王男最遲應該在2020年7月就知道妻子已婚的事情，兩人卻還是繼續交往，期間多次共同出遊及發生性行為，今年3月兩人同遊日本，旅途中發生爭執，意外曝光這段婚外情，他也是在這個時候才知道被戴綠帽。

許男表示，妻子與王男在今年3月18日分手，對方卻在隔天使用妻子的信用卡購買金飾，並持續傳訊息聯絡，被封鎖之後，竟然開始透過LINE、臉書騷擾親友，還不斷出言詆毀妻子，憤而決定提告求償30萬元（原本求償金額為60萬元，但許男當庭提出縮減聲明，改為30萬元）。

王男坦承的確與許妻發生婚外情，但強調2020年3月間雙方認識時，許妻自稱未婚，自己當時則是已婚，同年6月他在許妻的逼迫下離婚，又過了1個月左右，他才知道許妻其實是有夫之婦，但因為無法割捨感情，加上對方承諾會離婚，才決定繼續交往。

王男聲稱，與許妻在2021年10月第一次分手，後來復合，還一起去北海道旅遊，許妻卻在今年1月向他坦承正在與前男友交往，兩人再次分手，「但她又不想放棄與我交往，所以形成複雜關係。她的外遇對象不只我一人，只對我提告並不公允。」

台南地院法官認為，王男坦承與許妻有過「超友誼」的親密行為，此舉已經侵害到許姓夫妻因婚姻而互負誠實義務的配偶權，許男依法對此提告求償並無不妥，考量到雙方教育程度、身分、地位、經濟狀況等因素，求償金額應為40萬元較為適當。

另外，法官指出，由於王男和許妻都是侵權行為人，自應平均分擔債務，因此，最終判他應賠償許男20萬元，全案仍可上訴。