控母借走200萬聘金買地　「登記姪子名下」她1原因要不回

記者黃翊婷／綜合報導

台南女子阿秀（化名）指控，29年前夫家曾給她一張面額200萬元的支票，母親因為想購買台南某路段的土地，於是向她借走這筆錢，至今未還，沒想到2022年6、7月間姪子竟然趁著母親罹患失智症精神錯亂的時候，將土地轉移到自己名下，她為了保全債權，因此決定代位提告，希望塗銷土地所有權移轉登記。然而，由於阿秀無法提出借貸證明，最終被台南地院法官裁定駁回。

▲阿秀聲稱母親向自己借錢200萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

阿秀在判決書中主張，29年前夫家開立一張面額200萬元的支票作為聘金，母親收下之後便將支票轉交給她，後來因為母親想要購買台南市某路段的土地，要求借款200萬元，她就把支票作為借款拿給母親，但雙方並未約定清償期限，她事後曾多次催討，至今仍沒有把錢拿回來。

阿秀進一步表示，母親在2022年間確認罹患中度失智症，精神狀態顯然無法理解土地買賣事宜，姪子卻利用母親精神錯亂、無意識的機會，在同年6、7月間將土地移轉登記至自己名下，母親年邁病重，失去土地之後，名下財產根本不足以清償積欠的200萬元，為了保全債權，她決定依法代位提告，希望塗銷土地所有權移轉登記，回復登記為母親所有。

姪子則辯稱，姑姑並沒有舉證證明她是奶奶的債權人，顯然不符合代位權的要件，況且奶奶雖然年邁，卻不是無行為能力之人，奶奶是出於自我意識將土地出賣並移轉登記給自己，上述法律行為應當有效。

台南地院法官認為，民事訴訟如果是由原告主張權利，應先由原告負舉證之責，這起案件是阿秀主張母親向自己借款200萬元，但她沒有提出任何佐證，因此難以採信。

此外，阿秀的母親到庭作證時，都能如常應答，她表示，阿秀曾帶她前往榮總檢查，醫師說沒有罹患失智症，「我與孫子同住，都是他在照顧我，所以我同意將土地移轉給孫子，是半買半相送」，而且她也沒有向阿秀借過錢，當年甚至連婚禮都沒參加，聘金是其他家人收下的，後來拿去買土地，「阿秀有講過要我把聘金200萬元還她，理由是說她沒錢，但我也沒錢」。

法官認為，阿秀的母親否認借錢，阿秀也無法舉證證明自己與母親之間有200萬元消費借貸債權存在，自然無法依法代位提告，最終裁定駁回，全案仍可上訴。