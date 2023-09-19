錫克教領袖在加拿大遇害　杜魯道稱印度特務疑涉案

▲加拿大總理杜魯道表示，外國政府在加國領土謀殺加國公民，是無法忍受的。（圖／路透）

文／中央社渥太華18日綜合外電報導

一位錫克教領袖今年6月在加拿大卑詩省遭槍殺身亡，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，加國政府正在調查宣稱印度特務可能涉案的「可靠指控」。

杜魯道今天在加拿大國會指出，他的政府正「積極搜尋」印度與加拿大公民尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）遇害之間存在關聯的證據。

杜魯道還說：「任何外國政府涉入在加拿大領土謀殺加國公民，都是對我國主權的不可接受侵犯行徑。」

加拿大警方6月19日表示，一名錫克教運動人士在卑詩省（British Columbia）遭槍殺身亡。死者生前被印度當局通緝，他主張錫克族應從印度旁遮普省（Punjab）獨立為「哈利斯坦國」（Khalistan）。

根據加拿大聯邦警察聲明，6月18日晚間8時30分左右，在卑詩省薩里市（Surrey）錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）的停車場，發現一名「身上有明顯槍傷」的男子陳屍車中。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）說：「這名男子當場因傷死亡。」

警方最初未說明死者身分，後來才說死者為45歲的尼賈爾，是這座寺廟的負責人。