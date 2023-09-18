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Logitech G打造PRO X二代電競系列　玩家體驗活動9/28在三創

▲▼Logitech G打造PRO X二代電競系列　玩家體驗活動9／28在三創。（圖／翻攝自Logitech）

▲ Logitech G 打造 PRO X二代電競系列。（圖／翻攝自Logitech）

記者樓菀玲／台北報導

全球知名電競設備領導品牌 Logitech G 今 (18) 日宣布推出全新 PRO X SUPERLIGHT 2 第二代無線輕量化遊戲滑鼠與PRO X TKL LIGHTSPEED 無線機械式TKL遊戲鍵盤，提供最高規格電競設備，滿足頂尖電競玩家的需求，以達到絕佳遊戲表現。

據ProSettings電子競技資料庫統計，在全球1462位電競職業選手中高達61.9% 的人使用 Logitech G 周邊產品，其中CS:GO前十大職業選手，如：s1mple、sh1ro、deko皆使用PRO X SUPERLIGHT無線輕量化遊戲滑鼠及Logitech G PRO X系列商品。

PRO X SUPERLIGHT 2第二代無線輕量化遊戲滑鼠加入羅技獨家技術LIGHTFORCE混合微動，大幅提升耐用性和速度感。此外，PRO X TKL LIGHTSPEED 無線機械式TKL遊戲鍵盤升級為LIGHTSPEED、藍牙、Type-C三模連線傳輸，並改用PBT鍵帽的設計，讓整體外型更加亮眼，也大幅提升鍵盤耐用度。

即日起於全台Logitech品牌概念店展示，消費者可前往實體店面體驗Logitech G專業高性能PRO X二代電競系列的優異效能與舒適性。Logitech G於9月15日在三創生活園區二樓電競旗艦館舉辦PRO X 二代家族體驗活動，使用全新PRO X二代產品展開為期兩周的遊戲體驗賽。全新PRO X SUPERLIGHT 2 第二代無線輕量化遊戲滑鼠與PRO X TKL LIGHTSPEED 無線機械式TKL遊戲鍵盤，即日起於限定通路首賣，9月28日全通路正式販售。 

▲▼Logitech G打造PRO X二代電競系列　玩家體驗活動9／28在三創。（圖／翻攝自Logitech）

▲ Logitech 推出第二代 PRO X 電競新品。（圖／翻攝自 Logitech）

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