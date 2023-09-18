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日月潭花火音樂嘉年華10／5起連7周登場　消費抽iPhone

▲「2023日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」將於10月5日展開。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲「2023日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」將於10月5日展開。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動，將10月5日至11月18日展開；日月潭國家風景區管理處結合樂活自行車、唯美聯合婚禮、花火音樂饗宴及多元文化融合表演等精彩活動元素，將為秋季的日月潭觀光旅遊帶來一波高潮。

日管處指出，今年活動主題為「觸動X相遇･日月潭」，自10月5日起連續7週的系列活動，包含唯美浪漫的日月潭婚禮、深受大小朋友喜愛的Come!BikeDay自行車系列活動（自行車主題日）、體現在產業文化的日月潭紅茶文化季、青春熱血無限的日月潭環湖馬拉松，以及三場次融合音樂、舞蹈及煙火的音樂饗宴（台灣大哥大日月潭花火音樂會、樂舞映明潭音樂會；NTSO臺灣管樂團花火音樂會），也延續舉辦許多遊客所期待的「2023日月潭花火音樂嘉年華攝影比賽」。

▲「2023日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」將於10月5日展開。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

其中花火音樂盛會以10月21日「台灣大哥大日月潭花火音樂會《Gen.AI　綻燃•愛》」作為首發，邀請準歌后接班人艾薇、實力唱將卓義峯，以及由江靖波指揮率領的75人編制的樂興之時管絃樂團，現場共同演繹重新改編的中西經典歌曲；11月4日「樂舞映明潭音樂會」首度邀請享譽國際的「原聲合唱團」，以來自玉山下純淨天籟歌聲撫慰人心，及多元文化融合的音樂舞蹈演出；11月19日「NTSO臺灣青年交響樂團」由團長劉玄詠指揮NTSO臺灣管樂團，帶來一系列膾炙人口的經典曲目。

此外，活動期間也推出店家優惠及打卡抽好禮活動，最大獎項為iPhone手機，另在合作店家消費累計滿2000元，或蒐集不同合作店家之兩張發票以上，再擇一方式完成活動，即可在指定時間兌換別具意義小禮物1份，共提供1000份紀念品；詳情請上活動網站查詢：https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/musicfestival/Index.aspx?l=1。

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