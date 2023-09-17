涵碧樓推秋季套裝行程　11月底前最低2萬出頭享美食明潭風光

▲龍蝦鐵板。（圖／涵碧樓提供）

記者高堂堯／南投報導

炎夏漸去、秋風捎來一絲涼意，是日月潭最繽紛且最令人傾心的季節，度假酒店涵碧樓即日起至11月底，推出「九重花間板前套裝行程」，邀請每位旅人以六感感官細膩體驗、重新發現日月潭之美，在心中刻畫絕美的秋日印象。

日月潭涵碧樓指出，本季套裝行程首先由九重花間日本餐廳主廚游宗翰（Dylan Yu）擔綱演出，推出全新秋季菜單「九重花間鐵板燒套餐」，將當季食材入菜、結合涵碧樓禪風造景，打造六感層次交疊的美食饗宴，除了味覺享受、視覺也同樣講究：包括以鐵板香煎與噴槍炙燒手法、澎湖現流的時令鰆魚入菜，推出金黃而微帶焦香、柔嫩鮮甜的鹽麴鰆魚，不僅勾起食慾，更添看頭。

▲鹽麴鰆魚、湯葉蟹肉、三枚盛合。（圖／涵碧樓提供）

此外，主廚選以秋季紅葉色澤為主題的澳洲水姑娘（澳洲龍蝦），以龍蝦鐵板做為烘托秋日鮮明視覺的新意：澳洲龍蝦先以鹽昆布悶蒸，讓日高昆布獨特的「旨み（鮮味）」與龍蝦獨特鮮甜的滋味結合，再以鐵板煎炙保留Ｑ彈口感與肉汁，再搭配海膽醬汁，讓味覺更具層次。

另由建築設計大師Kerry Hill與燈光藝術大師Nathan Thompson為涵碧樓構築獨特的「線條光影盛宴」，以及每年10月自伊達邵、向山等處施放的日月潭花火，每年11月上旬走向水社大山山頂的日出，從涵碧樓的客房就可輕鬆飽覽，透過平靜水面的倒影呼應，更是全台唯一僅有。

涵碧樓表示，「九重花間板前套裝行程」湖景套房兩人成行，平日「1萬9600+10%」元起，假日「2萬200+10%」元起，假日、連續假日和9 月至11月每週六需另外加價。