泳渡日月潭邁41屆！2.4萬各國好手24日齊下水　馬英九挑戰第10泳

▲日月潭萬人泳渡暨公開水域泳錦賽23日起登場。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

台灣泳界最悠久最大型的戶外開放水域游泳活動「日月潭國際萬人泳渡嘉年華」今年邁入第41屆，將於9月24日登場，共有國內外1935隊報名參加，人數計2萬4636人，預計可創造逾5萬人次觀光旅遊人潮，帶動疫後觀光旅遊熱潮。

15日下午在南投縣府一樓大廳舉行「第41屆日月潭國際萬人泳渡嘉年華系列活動、暨2023第9屆日月潭公開水域游泳錦標賽」記者會，縣議員林儒暘、簡千翔、游顥、南投市長張嘉哲都到場共襄盛舉。簡千翔議員致詞時也宣布將首度挑戰萬人泳渡橫渡日月潭。

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副縣長王瑞德表示，今年活動以「觀光首都」、「泳出健康」、「安全第一」、「宜居城市」為活動宣傳目標，並配合教育部體育署推動運動i臺灣全民運動計畫，打造臺灣國際運動品牌賽事，活動期間預計將吸引國內外游泳愛好者及眷屬遊客逾5萬人次造訪南投，活絡南投經濟，提興運動觀光產業商機。

王副縣長進一步表示，本屆泳渡有全球33個國家、317名國際泳者參加，身障泳隊有61隊泳士有195人參加。前總統馬英九去年第9度挑戰泳渡日月潭以2小時50分完成泳渡，今年也將第10度下水自我挑戰，台北市政府體育局今年亦組隊參加萬人泳渡，並宣傳接辦2025年世界壯年運動會在臺北。

泳渡當天將由在水社碼頭舉行1萬條曲腰魚(俗稱總統魚)等魚苗放流，為活動拉開序幕，緊接著8時於朝霧碼頭舉行開幕式，8時30分選手鳴槍下水。另23日也與中華民國游泳協會，舉辦第9屆日月潭公開水域游泳錦標賽，泳渡挑戰組需背魚雷浮標，菁英及競賽組選手不背浮標需以捷式(自由式)進行，成績主要將作為中華泳協選拔國手參加亞洲盃、世界馬拉松游泳賽，及亞奧運會代表隊選手參賽成績依據，今年計有菁英組18名男女頂尖國手參加，競賽組有149名參加，挑戰組有2,402人參加，同時也再度辦理SUP立式划槳競賽有34人參加，好手齊聚日月潭，競賽精彩可期。