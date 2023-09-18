印尼女搶黃燈遭攔　逾期居留33年嚇到員警！從沒被查獲關鍵曝

▲李姓女子被查出逾期居留超過30年。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名53歲的印尼藉李姓女子17日下午在高雄市六龜區南橫公路台27線一處路口，因搶黃燈被警方攔下，員警在盤查她的身分時，赫然發現女子在1990年3月以觀光名義入台後，竟然已經逾期居留台灣超過33年，員警對於她這麼長的時間居然都沒被查獲，嘖嘖稱奇。

高雄市六龜警分局義寶派出所員警於17日下午5時許，在南橫公路台27線6.5K處，發現這名印尼籍女子因搶黃燈而將她攔下，盤查身分時，意外發現李女已經逾期居留，而且超過33年。

警方調查，李姓女子是1990年3月間以觀光名義自桃園機場入境，就失去消息，逾期期間，李女在全台到處打工，而且專門挑比較偏僻的鄉村地區，單一地點也不會停留太久，主要以從事水果採摘或相關農業的打工為主。

不過對於李女可以逾期居留這麼長的時間都沒被查獲，員警也是十分訝異，全案在訊後依違反入出國及移民法移送偵辦。

六龜分局長何正光表示，違法滯臺外籍人口對於國人及合法移工，就業權益帶來負面影響，且逾期外來人士喪失合法居留權後，為求生計可能鋌而走險從事不法活動，影響國內社會安全及秩序，警方將持續不定期查察，展現執法決心，亦鼓勵民眾踴躍檢舉，如有發現外國人可能從事不法活動，可向轄區警方報案。