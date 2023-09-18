台南傳統工藝「竹藤編」登錄保存者　盧靖枝辭世享壽79歲

▲台南市傳統工藝「竹藤編」保存者盧靖枝藝師，於9月11日辭世，享壽79歲，她畢生致力於竹編技藝的推廣與傳承，並於2021年3月獲頒卓越市民榮銜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市傳統工藝「竹藤編」保存者盧靖枝藝師，於9月11日辭世，享壽79歲。盧靖枝藝師畢生致力於竹編技藝的推廣與傳承，並於2021年3月獲頒卓越市民榮銜。

市長黃偉哲表示，十分敬佩盧靖枝藝師的堅毅精神，對於她的離去更感到非常不捨。其公祭儀式將於9月23日上午舉行，台南市文化局將為盧靖枝藝師製作紀念文輯，並於公祭現場提供到場弔唁親友索取，另文化部將頒發旌揚狀，對盧靖枝藝師終身致力傳統工藝傳承之貢獻，表達敬佩與謝意。

1945年，盧靖枝出生於台南關廟地區，深受家族竹編祖業技藝薰陶，雖囿於未受到正規竹編技藝教育等不利因素，仍潛心專研精進技藝，使基本功扎實、嫻熟各種竹編技法以及竹材特性，憑藉自身天賦及努力，成為聞名全台的竹藤編藝師。

盧靖枝藝師從事竹編工作逾半世紀，經歷竹編的黃金高峰與蕭條期，藝師從傳統生活器具轉型創作，讓傳統工藝變成收藏品，不斷鑽研創新，更研發出超過兩千多種竹藝創作品，又創雙色嵌字紋，作品以精細纖巧、樣式豐富著稱。

盧靖枝藝師晚年仍致力於竹編技藝的推廣，2022年應邀參加南市文資處《竹。日用之美─竹工藝特展》並擔任竹編推廣活動講師，以及參加文資處與台糖長榮酒店合作辦理「竹的創世紀－跨時空交流」展覽，藝師毫無保留地奉獻竹編藝術，視傳承技藝的責任為使命，為台灣傳統竹藝推展的典範。

盧靖枝藝師竹編技藝高超，曾於1998年榮獲臺灣省特殊優良文化藝術人員、1999年民俗藝術特別貢獻獎，2010年更登錄為「竹藤編」傳統工藝保存者。文化局除感念藝師對傳統工藝的貢獻外，表示將承繼其精神，持續推動竹編工藝的傳承與推廣。