造價25.8億！F-35B匿蹤戰機不見了　美軍罕見請求民眾協尋

▲相關單位官員正在調查飛行員彈射逃生的原因。圖為美國F-35B匿蹤戰機。(示意圖/達志影像/newscom)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國一架F-35B匿蹤戰機17日下午遇上狀況迫使飛行員彈射逃生,飛行員平安獲救送醫,但造價8000萬美元(約合新台幣25.8億元)的戰機卻失蹤。美國軍方遍尋不著其下落,罕見請求民眾協尋這架戰機。

綜合CNN、福斯新聞等報導,失蹤的F-35B「閃電II」戰機隸屬於海軍陸戰隊第501戰鬥機攻擊訓練中隊,最後已知位置在莫爾特里湖(Lake Moultrie)與馬里昂湖(Lake Marion)附近。當地17日下午2時左右,飛行員彈射逃生後送往當地醫療機構,情況穩定。

查爾斯頓聯合基地正與博福特陸戰隊航空基地合作尋找戰機的位置,也透過社群平台X(前稱推特)發文提到,「若有任何資訊可以協助我們的善後團隊找到F-35,請致電基地防衛作戰中心。」相關單位官員正在調查飛行員彈射逃生的原因。

另據法新社,F-35B戰機由洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)設計生產,一架要價約8000萬美元(約合新台幣25.8億元)。

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.