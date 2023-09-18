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造價25.8億！F-35B匿蹤戰機不見了　美軍罕見請求民眾協尋

▲▼ 美國F-35B匿蹤戰機。（圖／達志影像／newscom）

▲相關單位官員正在調查飛行員彈射逃生的原因。圖為美國F-35B匿蹤戰機。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國一架F-35B匿蹤戰機17日下午遇上狀況迫使飛行員彈射逃生，飛行員平安獲救送醫，但造價8000萬美元（約合新台幣25.8億元）的戰機卻失蹤。美國軍方遍尋不著其下落，罕見請求民眾協尋這架戰機。

綜合CNN、福斯新聞等報導，失蹤的F-35B「閃電II」戰機隸屬於海軍陸戰隊第501戰鬥機攻擊訓練中隊，最後已知位置在莫爾特里湖（Lake Moultrie）與馬里昂湖（Lake Marion）附近。當地17日下午2時左右，飛行員彈射逃生後送往當地醫療機構，情況穩定。

查爾斯頓聯合基地正與博福特陸戰隊航空基地合作尋找戰機的位置，也透過社群平台X（前稱推特）發文提到，「若有任何資訊可以協助我們的善後團隊找到F-35，請致電基地防衛作戰中心。」相關單位官員正在調查飛行員彈射逃生的原因。

另據法新社，F-35B戰機由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）設計生產，一架要價約8000萬美元（約合新台幣25.8億元）。

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