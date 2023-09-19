俄羅斯向俄美之間白令海　發射多枚巡弋飛彈

▲俄羅斯18日在楚科奇海與分隔俄美的白令海進行軍演，發射多枚巡弋飛彈打擊模擬敵艦目標。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯18日朝著俄國與美國阿拉斯加分界的白令海上的模擬目標，發射多枚巡弋飛彈。莫斯科方面宣稱，這是一場為了保護俄羅斯在北極北部航道的演習活動，參與人員約1萬人，動用包含陸基、艦載與潛射飛彈，還有飛機與直升機。

▲俄羅斯18日軍演發射包含陸基、艦載與潛射飛彈。（圖／路透）

根據路透社報導，俄羅斯國防部表示，火神（Vulcan）、花崗岩（Granit）及縞瑪瑙（Onyx）巡弋飛彈發射後，飛行了數百公里距離，以打擊位於白令海（Bering Sea）上的模擬敵艦目標。這場演習範圍不只在白令海，還包含俄羅斯楚科加半島（Chukotka Peninsula）與楚科奇海（Chukchi Sea），由俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）上將親自監督。

▲俄羅斯宣稱這場演習的目的在於保護北極的北方航道。（圖／路透）

報導指出，儘管在烏克蘭的戰爭已持續18個月，為俄羅斯武裝部隊帶來壓力，但俄方仍舊熱衷展現其在北極與遠東地區持續投射軍力的能力。莫斯科去年表示，到2023年之前預計將投資近300億美元開發北海航線。

隨著氣候變遷導致北極海冰減少，這條航線的可航行性變得更高，從靠近挪威與芬蘭邊境的俄國西北部莫曼斯克（Murmansk）一直延伸到阿拉斯加附近的白令海峽，橫跨俄羅斯頂部。

俄羅斯總統普丁上月對金磚國家發表演說時，強調了這條北海航線的重要性並表示俄羅斯正在計畫建設新的港口與燃料碼頭，擴大俄羅斯破冰船隊規模。