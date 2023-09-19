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美野生黑熊遭安樂死　解剖驚見肚裡塞滿「濕紙巾塑膠袋」

▲▼美國科羅拉多州公園與野生動物，熊的腸道塞滿垃圾。（圖／翻攝cpw.state.co.us）

▲科羅拉多州一頭黑熊腸道塞滿垃圾，9月9日遭安樂死。（圖／翻攝cpw.state.co.us）

記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州一頭黑熊重病，經民眾通報及野生動物部門評估後，施以安樂死。當局解剖後發現，黑熊腸道內塞滿垃圾，包括濕紙巾與塑膠袋等，研判牠因腸道阻塞，進食後仍無法吸收養分，最終只好人道毀滅。

科羅拉多州公園及野生動物（CPW）多次接獲居民通報，官員們到場後發現，這頭公熊嘴邊有泡沫，但與狂犬病特徵不符，雙眼浮腫表明感染，每走20、30碼（約18至27公尺）就必須躺下，顯示其腹部劇烈疼痛。

CPW發言人李文斯頓（John Livingston）表示，黑熊腸道裡「全都是餐巾紙、濕紙巾、塑膠袋類型的材料、難以消化的食物」，垃圾阻止養分吸收，「像這樣的一頭熊體重約400磅（約181公斤），身上有很多脂肪」，意味著牠在死前已經挨餓數月，「不斷吃呀吃，卻無法分解任何食物。這頭熊死去時承受的痛苦，真的非常悲劇又可怕。」

▲▼美國科羅拉多州公園及野生動物（CPW）發布的黑熊照片。（圖／翻攝自Facebook／Colorado Parks and Wildlife）

▲CPW呼籲民眾妥善維護自然環境。圖非本事件公熊。（圖／翻攝自Facebook／Colorado Parks and Wildlife）

CPW區域經理斯拉拉（Rachel Sralla）談到安樂死處置時說，「明知道牠在受苦且難以生存，我們無法放任一頭生病的熊繼續這樣下去。從裡到外腐朽了那麼久的時間，這是一種可怕的死亡方式。身為（野生動物保護）官員，我們必須做出這個不利的決定，也是我們希望從來不需要做出的決定。」

據悉，這頭公熊在特柳賴德地區（Telluride）廣為人知，牠曾被野生動物執法部門從人類公共場所驅逐，今夏也曾進入民宅。

李文斯頓指出，熊是一種聰明的動物，記憶力很好，會記得曾在哪裡發現食物，並且返回當地覓食，「熊有著令人難以置信的嗅覺，可以聞到5英里（約8公里）以外的東西」，因此在科羅拉多山區城鎮，若有垃圾或食物未經妥善處理就棄置戶外，很可能吸引熊的靠近。

李文斯頓呼籲為自然環境與野生動物福祉共同努力，具體措施包括使用有蓋垃圾桶、夜間關閉門窗、勿把垃圾桶放置戶外等，「無論是科羅拉多州遊客，或者一直住在這裡的我們…大家都需要盡一份力，確保垃圾（妥善處理）。」
 

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