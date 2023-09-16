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沿路闖紅燈被攔！大車學長下車急喊「我腳麻」　一吹酒測結果慘了

▲▼沿路闖紅燈被攔！大車學長下車喊「腳麻」，一吹酒測結果慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲沿路闖紅燈被攔！大車學長下車喊「腳麻」，一吹酒測結果慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄警方半夜巡邏見一台曳引車沿途闖紅燈，駕駛下車一跛一跛，表示自己腳在痛、麻麻的不好煞車，員警聞到酒味後，駕駛才承認剛喝了保力達，還求情開闖紅燈了事，經酒測後超標，警方當場扣車開立罰單，最高可開罰12萬5400元。

鳳山分局過埤派出所員警14日凌晨2點多，巡邏行經鳳山區過埤路時，發現有一台曳引車沿路直闖紅燈都沒停，員警趕緊上前攔查示意停車。

▲▼沿路闖紅燈被攔！大車學長下車喊「腳麻」，一吹酒測結果慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼這台曳引車沿路直闖紅燈都沒停，員警趕緊上前攔查示意停車。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼沿路闖紅燈被攔！大車學長下車喊「腳麻」，一吹酒測結果慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

62歲駕駛劉男下車時腳一跛一跛的，表示自己「腳在痛、麻麻的，不好踩煞車啦！」 員警斥沿路闖紅燈實在危險，並問劉男要開去哪，劉男表示要開去中部，警方說「你腳這樣怎麼開去中部！」並隱約聞到有酒味，使用酒精感知器測試馬上有反應。

▲▼沿路闖紅燈被攔！大車學長下車喊「腳麻」，一吹酒測結果慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲駕駛辯稱腳麻不好踩煞車，結果酒測值超標。（圖／記者賴文萱翻攝）

劉男辯稱「剛剛有喝一杯保力達」，並表示可否開他闖紅燈罰單就好，員警依規定對劉男酒測超標，當場依規定扣車並開立罰單。酒駕部分，依法可開罰3萬以上12萬以下罰鍰，另外闖紅燈部分則處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰，最高可開罰12萬5400元。

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