重機男過彎超不穩！灌3瓶啤酒「酒未退就上路」　驚人酒測值曝光

記者邱中岳／台北報導

北市警分局中正第二分局交通分隊警員黃義盛，日前擔服取締酒後駕車勤務，巡邏行經汀州路3段113號前停等紅燈時，見1名男子騎乘大型重機車，但是過彎時騎車不穩，警方攔查上前詢問，卻聞到酒味，男子矢口否認喝酒，最後警方酒測值竟達0.86。

警方調查，日前警方在上午7時許擔服酒駕勤務，1名40歲王姓男子騎乘一輛大型重機，從北市中正區水源路西向北左轉駛來，轉彎過程有行車不穩情形，且面帶酒容、神情恍惚，黃員感覺有異，見狀隨即調頭上前攔查。



▲重機男酒測值0.86，辯稱前一天喝3瓶啤酒，但還沒退酒就開車上路。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓男子被攔下後，警方一靠近便聞到濃厚酒氣，王男先矢口否認行車前有飲酒，警方再次確認後，才稱前晚19時許飲用3瓶500毫升的啤酒，經酒精檢測酒測值0.86mg/L超標，立刻依照公共危險罪嫌帶回派出所偵訊。

王男返回派出所後表示，自認啤酒酒精濃度不高且未感醉意，不會超過酒測法定標準值，遂騎乘大型重機如往常般前往公司上班，但沒想到因為酒精沒有代謝完畢，反而因此觸法。

警方指出，常有民眾認為前晚喝酒，隔天早晨上班就可正常駕駛車輛，然而時有體內酒精未完全代謝，此時貿然上路，特別呼籲酒後駕車誤己誤人，經常造成社會民眾生命財產重大損失，為貫徹「酒駕零容忍」政策，警方將持續展現打擊酒駕的決心。