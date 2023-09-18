陳菊挨轟施壓審計部　監察院：審計權為憲定職權

▲監察院長陳菊。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

媒體報導，監察院長陳菊上月要求審計部應設發言人，依事實適度澄清，引發批評是不當施壓。對此，監察院今（18日）透過新聞稿回應，審計權為監察院憲定職權之一，陳菊對於審計部獨立行使職權向予尊重，期許根據事實即時澄清，媒體報導與事實不符。

監察院今天透過新聞稿發表3點聲明，一是審計權為監察院憲定職權之一，陳菊於院會的發言內容全文公開於監察院全球資訊網，可受公評。

監察院指出，與會監察委員亦有表達相同意見，建議審計部宜就外界錯誤解讀，或斷章取義部分，設發言人對外說明，或發布新聞稿予以即時澄清，相關發言紀錄皆有所載，並公布於監察院全球資訊網，可受公評。

第二，監察院說明，監察院依據決算法、審計法相關規定審議審計部提出之決算審核報告，係屬法定職權，與審計人員法定獨立職權並無扞格，各界應予尊重，且監察院、審計部均係依據法律獨立行使職權，不論審計部依據審計法陳報監察院之案件，或依據審計法、決算法將決算審核報告送監察院審議，均屬適法職權的行使，各界應予尊重。

第三，監察院表示，陳菊對於審計部獨立行使職權向予尊重，期許根據事實即時澄清，媒體報導指為干涉審計職權，與事實不符。監察院強調，陳菊向來恪遵憲法分際，於監察院院會中一再重申對於審計獨立行使職權之尊重，並無干涉或影響審計職權情事，尚祈各界尊重監察院與審計部職權之運作。