快訊／北市公文掛保證「無安全疑慮」　監院介入調查大直樓塌案

▲大直街94巷房屋下陷。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

基泰建設位於北市大直街94巷的住宅工地日前因施工疏漏，導致鄰近一棟公寓坍塌下陷，300多名住戶被迫連夜撤離。而住戶曾多次陳情，但北市府都發局7月發出一只「解套公文」，讓建商得以繼續施工。對此，監察院委員林國明、施錦芳、林盛豐14日申請自動調查。

基泰建設股份有限公司位於臺北市中山區「基泰大直」建案，於112年9月7日晚間因施工不慎，導致工地坍塌及鄰房傾斜，甚有民宅整棟下陷之重大公安情事；而事件發生前，附近居民已多次向台北市政府陳情，「基泰大直」建案的工程施作，造成所有建物出現牆面龜裂、縫隙等損鄰情事，北市府仍認無危害公共安全，由建商繼續施工。

面對台北市大直街建案於7日晚間發生施工釀災，導致一棟屋子由「二樓變一樓」局面，北市議員陳怡君8日凌晨出示一張公文，痛批台北市政府都發局在今年7月6日函覆陳情住戶的公文中，白紙黑字判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」。陳表示，這張都發局的「解套公文」順利讓建商拿到免死金牌，有恃無恐繼續施工。

監察院表示，事涉公共安全及民眾財產權益等議題，監委林國明、施錦芳、林盛豐甚表關切及重視，已申請自動調查。

監委林國明、施錦芳、林盛豐表示，臺北市老舊住宅密集，且結構耐震等級不符法令規定，建築物機能與安全性逐年下降，影響公共安全及民眾居住安危。老舊建物的逐步重建或更新確有其必要性，惟主管機關如何落實監督管理新建案的施工，審慎監測及處理老舊住宅的居住安全，實有關注瞭解之必要。

監委表示，北市府處理民眾陳情「基泰大直」建案施工損鄰事件之始末經過及法令依據為何？該府認定無危害公共安全之原因及依據為何？現行建築施工損鄰事件之法令規範有無不周？另上開建案之工程施作是否符合建築法等法令規定？如何維護受災民眾之財產權益？均有待調查釐清。