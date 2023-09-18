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威力彩今晚飆6.4億　4星座、4生肖偏財

▲▼威力彩,樂透,頭獎,開獎,彩券,彩券行。（圖／記者周宸亘攝）

▲威力彩今晚開獎。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

威力彩連槓24期，今天（18日）晚間頭獎上看6.4億元。清水孟國際塔羅小孟老師分享，處女座、天秤座、金牛座和天蠍座，以及生肖屬「豬、猴、鼠、兔」有偏財機率。

Top 4：天蠍座

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穀神星入天蠍座本命宮，加上海王星入偏財宮，顯示天蠍座在今日偏財運非常旺盛。穀神為稻米之神，海王星為藍色，建議當天穿藍色衣服，或下注前吃碗飯再喝水，說不定會中大獎。

Top 3：金牛座

太陽、水星二星齊聚落在金牛座偏財宮，顯示金牛座財寶庫，今日能得到太陽照亮屬火，水星又引進財水，因此財富能量旺盛。建議下注前用溫水洗臉，代表水火相融，就能提升財氣，洗完後走到投注站；另外，下注前也建議曬一下陽光，就能產生二星匯聚的效果，讓財氣瞬間衝到爆棚。

Top 2：天秤座

火星進入天秤座的本命宮，加上你的外地運勢很強，今日下注可以前往外地，或到隔壁鄉鎮購買威力彩。找投注站旁有餐廳，代表火星，說不定會有意外之財降臨。

Top 1：處女座

太陽水星進入本命元辰宮，顯示處女座今日本命元辰能注入強大財氣，財氣將能源源不絕，財氣磁場能籠罩全身。建議下注前吃黃色與紅色食物，再喝一杯水能讓二星之氣匯聚，將能增加你中獎機率，讓你發發發。

好運生肖：

豬、猴、鼠、兔

下注好運時段：

11：00-15：00
19：00-20：00

好運方位：

正北方，建議尋找住家或辦公室北方的投注站來下注。

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