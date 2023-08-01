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社會 社會焦點 保障人權

前任揪人騎車跟蹤1小時　她大迴轉神反擊！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台南吳姓男子與A女曾是男女朋友關係，2022年6月26日下午3時許他找來朋友一起前往A女的工作地點埋伏，一路騎車跟蹤大約1個小時，沒想到過程中被A女發現，對方來了個大迴轉直接將車開上國道1號，兩人無法騎上國道，這才作罷。台南地院法官審理後，依跟蹤騷擾罪判處吳男有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲跟蹤騷擾。（圖／視覺中國CFP）

▲吳男找來朋友一起到A女的工作地點埋伏、跟蹤。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

A女在判決書中主張，2022年6月26日下午3時許開車離開工作地點之後，發現吳男和朋友騎機車雙載跟在後面，為了確認兩人是否在跟蹤，她先是去了露營用品店，接著又前往藥妝店，假裝購物，兩人果然都在路邊或附近店家等待並觀察她的動向，後來她乾脆將車迴轉，直接開上國道1號，這才終於擺脫兩人。

對於上述指控，吳男矢口否認揪朋友一起跟蹤A女，強調事發當日自己人在長輩家中，並且從下午3時10分一直待到晚間8時才離開，根本不可能出現在A女周遭。

然而，台南地院法官指出，從A女的證述中可知，當日她是從台南市的西邊往東邊移動；對比吳男的手機行動上網時間和最後基地台位置，就會發現他在事發期間的位置及行進方向都與A女大致相符，如果不是有意跟蹤，豈能如此巧合，而且行車記錄器也有拍到他與朋友騎車雙載的身影，種種證據都與他的說詞不符。

此外，雖然A女不否認曾與吳男交往，但她在事發之前已經向法院針對吳男聲請核發跟蹤騷擾保護令。法官認為，縱使雙方曾有交往關係，吳男的行為依然構成跟蹤騷擾，且導致A女心生畏懼，進而報警，最終依跟蹤騷擾罪判處吳男有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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